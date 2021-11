De komende dagen zullen wedstrijden van de Franse eerste klasse weer te zien zijn op de Belgische schermen.

Op vrijdag 19 november zou het zover moeten zijn. Dan zal Eleven Sports de eerste affiche van de veertiende speeldag in de Ligue 1 uitzenden: AS Monaco-Lille OSC. Zondagavond staat dan ook nog de kraker tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille op het menu.

Het versterkt de marktpositie van Eleven, dat nu al de rechten heeft op de Jupiler Pro League (tot 2025), de Bundesliga, de Serie A en La Liga. De terugkeer van de Franse competitie was een prioriteit voor de zender sinds Lionel Messi naar PSG verhuisde. Dat gaf de commerciële waarde van de Ligue 1 een serieuze boost.

De competitie, die voorheen nog te duur werd bevonden, zal dus vanaf nu weer elke week te zien zijn op Eleven. De officiële bevestiging daarvan zal deze week nog volgen, maar verwacht wordt dat er van elke speeldag minstens twee matchen uitgezonden zullen worden: die van vrijdag- en zondagavond en mogelijk nog een zaterdagavondwedstrijd.

Toen ze begin deze week door Sport/Voetbalmagazine gecontacteerd werd, wilde de directie van Eleven nog niet reageren. Maar niet veel later maakte de zender zijn intenties duidelijk met een filmpje, getiteld ' Coming soon: C'est à nous', op zijn sociale mediakanalen, met daarin ook een vluchtig shot van een truitje van Messi.

