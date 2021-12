De ex-speler van Club Brugge heeft zich herpakt: hij had dit seizoen al een voet in 13 goals bij Watford. Hij is daarmee de op één na Most Valuable Player in de Premier League.

Wie is de speler van het seizoen bij Watford tot dusver? De lezers van The Watford Observer kregen deze vraag voorgeschoteld rond de kerst. Ismaila Sarr kreeg 2 procent van de stemmen, Joshua King 5 procent en Moussa Sissoko 16 procent.

...

Wie is de speler van het seizoen bij Watford tot dusver? De lezers van The Watford Observer kregen deze vraag voorgeschoteld rond de kerst. Ismaila Sarr kreeg 2 procent van de stemmen, Joshua King 5 procent en Moussa Sissoko 16 procent. Maar de overduidelijke winnaar van de poll was ex-Clubspeler Emmanuel Dennis: liefst 77 procent klikte zijn naam aan. Dat heeft de nu 24-jarige Nigeriaan te danken aan een fenomenaal seizoensbegin bij The Hornets. Met 8 goals en 5 assists in 16 wedstrijden had hij een voet in 13 van de doelpunten van Watford. Op een totaal aantal van 22 goals is dat 59 procent. Alleen Mo Salah van Liverpool doet met 15 goals en 9 assists beter; de Egyptenaar heeft daarmee een voet in 48 procent van de 50 doelpunten van The Reds tot nu toe.Emmanuel Dennis is van vitaal belang voor Watford, zeker nu de club na vijf verlieswedstrijden op rij is weggezakt tot op twee punten van de degradatieplaatsen. Dat beseft ook coach Claudio Ranieri, die dwars ging liggen toen zijn speler werd opgeroepen om met Nigeria naar de Afrika Cup te gaan.Volgens de Italiaanse coach was de aanvraag van de Nigeriaanse voetbalbond te laat bij Watford binnengekomen, maar in Nigeria maakten ze zich sterk dat Dennis er toch bij zou zijn. De bedoeling was dat de ex-Clubspeler zaterdag na de thuismatch tegen Tottenham op het vliegtuig stapte en zich bij de nationale ploeg voegde. Maar uiteindelijk werd beslist dat hij niet naar het toernooi zal vertrekken.'Ik heb met hem gesproken. Natuurlijk wilde hij naar de Afrika Cup, maar hij wilde ons ook helpen', aldus Ranieri in The Watford Observer.Ver weg is het 'busincident' in aanloop naar de CL-wedstrijd tegen Borussia Dortmund van vorig jaar bij Club Brugge. Bij blauw-zwart kon Emmanuel Dennis zowel onder Ivan Leko als onder Philippe Clement nooit helemaal doorbreken. De twee doelpunten die hij in de CL-campagne van 2019/20 maakte tegen Real Madrid waren zijn hoogtepunt, maar luidden tegelijkertijd ook zijn zwanenzang in. Te lang teerde hij op die glansrol tegen de Koninklijke. In zijn hoofd had de Nigeriaanse aanvaller zijn toptransfer al afgedwongen, maar het liep helemaal anders. Bij Club kregen ze het vorig seizoen danig op hun heupen van zijn fratsen en verhuurden ze hem in januari voor 1,2 miljoen euro aan de Duitse eersteklasser 1.FC Köln. In de Bundesliga kon Dennis echter geen potten breken en leek zijn carrière helemaal in het slop te geraken. Club Brugge was maar wat blij dat het zijn voormalige groeibriljant afgelopen zomer nog voor 4 miljoen euro kon verpatsen aan Watford.In Vicarage Road lijkt Emmanuel Dennis eindelijk zijn bijnaam 'de Nigeriaanse Neymar' waar te maken, zeker sinds Claudio Ranieri begin oktober de ontslagen Xisco Muñoz opvolgde. De aanvaller liet zijn visitekaartje achter tegen een aantal gerenommeerde clubs. Zo leidde hij met 1 goal en 2 assists haast op zijn eentje Manchester United naar de slachtbank (4-1) en luidde hij het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in. Ook tegen Chelsea en Leicester City slaagde hij erin te scoren. 'Ik ben erg onder de indruk van zijn optredens', liet Ranieri optekenen bij Sky Sports. 'Ik denk dat hij aan het eind van dit seizoen naar een topclub kan verkassen, maar ik hoop dat hij hier blijft.'Dat hoopt ook ex-kapitein Troy Deeney. De spits voetbalde elf jaar voor The Hornets alvorens afgelopen zomer naar Birmingham City over te stappen. Een paar weken geleden kwam hij de aftrap geven tegen Chelsea en had hij het over zijn legacy: 'Legendarische spelers voor mij - Luther Blissett, John Barnes, Tommy Mooney, Tommy Smith - hebben hier allemaal een voetafdruk nagelaten. Ik heb ook mijn deel gedaan en nu is het aan de jongens uit de huidige ploeg. Ik denk dat Emmanuel Dennis het heel goed doet en als hij nog vijf jaar hier blijft, kan hij de volgende in het rijtje worden.'