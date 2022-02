De 25-jarige Turk keept zich bij Trabzonspor wekelijks in de kijker en zou in de belangstelling staan van een aantal Premier Leagueclubs.

Trabzonspor is dit seizoen heer en meester in de Turkse Süper Lig en dat heeft het voor een stuk te danken aan zijn aanvoerder Ugurcan Cakir. In de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, tegen Galatasaray, werd hij weer maar eens verkozen tot man van de match, nadat hij enkele belangrijke reddingen verricht had.

In de tribunes zaten scouts van clubs uit de Premier League, de Bundesliga, de Serie A en La Liga. De 25-jarige Turkse doelman wordt met name gelinkt aan Borussia Dortmund en RB Leipzig.

Ahmet Agaoglu, de voorzitter van Trabzonspor, zei al dat Cakir voor de juiste prijs mag vertrekken. Uit cijfers van Being Sports, een kanaal dat live coverage doet van de Turkse competitie, blijkt dat hij het hoogste savepercentage heeft van doelmannen uit de grote Europese competities. Cakir laat keepers als José Sá, Yassine Bounou en Samir Handanovic achter zich.

Nationale ploeg

Sinds 2019 is hij ook de nummer 1 bij de Turkse nationale ploeg. Daarmee kwam hij tijdens het EK 2021 in actie, maar hij kon niet verhinderen dat de Turken in een poule met Zwitserland, Wales en Italië drie keer roemloos ten onder gingen.

Lijst van keepers met beste savepercentage uit de grote Europese competities 1 Ugurcan Cakir (Trabzonspor): 82% 2 José Sá (Wolverhampton): 81% 3 Mark Flekken (Freiburg): 80% 4 Yassine Bounou (FC Sevilla): 79% 5 Unai Simon (Athletic Bilbao): 78% Aaron Ramsdale (Arsenal): 78% Pau Lopez (Olympique Marseille): 78% Samir Handanovic (Inter): 78% Walter Benítez (Nice): 78% Bron: Being Sports

