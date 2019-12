De Griekse club kon dit seizoen nog niet winnen. Met dit weekend Olympiacos op het menu lijkt dat niet meteen te zullen veranderen.

Waasland-Beveren en Cercle Brugge treffen het, want met twee zeges op zeventien speeldagen staan ze in het klassement van minst presterende teams in de Europese competities op een gedeelde vijftiende plaats, net voor het Nederlandse RKC Waalwijk (twee overwinningen in 15 wedstrijden).

Om de zwakste eersteklasser van het moment terug te vinden, moeten we naar de Griekse Super League afreizen. Amper vier punten sprokkelde Panetolikos FC na twaalf speeldagen, waardoor ze een achterstand tellen van twee punten op Panionios. Dat was de tegenstander op de vorige speeldag in de Griekse competitie, een degradatietopper die Panetolikos roemloos verloor met 3-0.

Veel hoop om snel punten sprokkelen is er ook al niet, want in de eerstvolgende (thuis)partij komt de ploeg van coach Makis Chavis uit tegen koploper Olympiacos Piraeus. Vervolgens krijgen ze op 15 december in het eigen stadion het bezoek van medekoploper PAOK Saloniki, met de Marokkaanse Brusselaar Omar El Kaddouri, Sverrir Ingason (ex-Lokeren), Anderson Esiti (ex-KAA Gent) en Chuba Akpom (ex-STVV).

De club, die werd opgericht in 1926, probeert zich momenteel vast te klampen aan de behaalde gelijke spelen tegenover Lamia (0-0), Larissa (2-2), Asteras Tripolis (1-1) én zowaar zelfs Panathinaikos (0-0).

Smeltkroes

Amper acht doelpunten werden gemaakt, maar liefst 21 treffers geïncasseerd. Daar kon zelfs de Franse verdediger Johan Martial, broer van Manchester Unitedster Anthony Martial, weinig aan verhelpen. De ex-werkgever van Wouter Corstjens en Patrick Dimbala kent zijn beperkingen als kleine ploeg, met een klein stadion (7500 zitjes). Sinds het seizoen 2013/14 vertoeven ze terug op het hoogste niveau, maar hoger dan een zevende plaats in 2014/15 geraakten ze nooit. Vorig jaar eindigden ze als negende op veertien teams, waarbij ze in totaal 36 punten sprokkelden.

Vandaag is Panetolikos een smeltkroes van maar liefst dertien nationaliteiten, waarbij de Uruguayaanse middenvelder Jorge Díaz (30) de meest opvallende naam vormt.

Voor de volledigheid: Leganés (1 zege op 15 partijen), Watford (1 op 15), Paderborn (1 op 13) en CD Aves (1 op 12) volgen in het spoor van het zwakste broertje uit de vijftien Europese competities.

