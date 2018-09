En God schiep Dieu: het levensverhaal van Mbokani

De Onze-Lieve-Vrouw van Vreugdekerk in Anderlecht houdt een paar keer de adem in tijdens de uitvaartplechtigheid van de vijf maanden oude David Mbokani. De sfeer is gelaten, bij momenten zelfs ondraaglijk. Familieleden schreeuwen het uit van de pijn. Mama Marlène is buiten zichzelf. Staf en spelers, die schuin tegenover Mbokani zitten, kunnen hun tranen amper bedwingen. Zelfs de taaiste jongens als Olivier Deschacht moeten hun vochtige ogen nu en dan opdrogen. Mbokani blijft er onbewogen bij. Hij is duidelijk in shock, maar gedurende de dienst staart hij stijf voor zich uit. Het beeld van een apathische Mbokani zittend op een kerkstoel zal bij een paar mensen nog een tijdje blijven hangen.

...