Liverpool won woensdag de Europese Supercup ten koste van Chelsea. Het haalde het na een strafschoppenreeks waarbij tweede doelman Adrían de beslissende penalty stopte, al kwam hij niet ongeschonden uit de strijd.

De overwinning van woensdag na de 2-2 en strafschoppen in de Europese Supercup tegen Chelsea heeft Liverpool met een nieuw keepersprobleem opgezadeld. Tweede doelman Adrían, die speelde omdat eerste keuze Alisson Becker zich vorige week blesseerde op de openingsspeeldag van de Premier League, bezeerde zich tijdens de vieringen achteraf aan de enkel. Hij botste er pardoes op een fan die het veld was opgerend om mee te vieren.

De Spaanse goalie redde woensdag in Istanboel in de strafschoppenreeks de beslissende inzet van Chelsea-aanvaller Tammy Abraham en bezorgde de Reds zo de winst. Nadien werd hij tijdens het vieren geraakt door een fan. Hij is daardoor onzeker voor het competitietreffen van zaterdag, op bezoek bij Southampton.

Liverpool-coach Jürgen Klopp bevestigde op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd, dat Adrían voor de partij in het St. Mary's Stadium een test zal afleggen om te zien of hij fit genoeg is om te spelen.

Indien Adrían niet kan spelen heeft Liverpool nog twee onbekende doelwachters achter de hand. Het gaat om de twintigjarige Ier Caiomhin Kelleher, een jeugdproduct van de Reds die zijn debuut nog moet maken. En de 35-jarige Engelsman Andy Lonergan, die Liverpool afgelopen maandag transfervrij aantrok om de keepersproblemen te helpen oplossen. Lonergan kwam de voorbije jaren vooral in de Championship uit.

Adrían maakte pas begin vorige week de overstap van West Ham United naar Liverpool. De Spanjaard moest er als tweede doelman de rol van Simon Mignolet overnemen, die naar Club Brugge vertrok.