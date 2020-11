1.FC Union Berlin lijkt met Max Kruse zijn geluksbrenger te hebben gevonden. Momenteel staat de Berlijnse club zelfs op een vijfde plek en dat is niet in het minst te danken aan de 32-jarige aanvaller.

Je zal er Max Kruse niet meer uit zijn lood mee slaan. De routinier weet al geruime tijd dat er veel en graag over hem wordt gepraat in eigen land. Dat heeft te maken met zijn reputatie als enfant terrible, eentje die de voormalige international nog meedraagt van tijdens zijn succesvolle passage bij Werder Bremen maar waar zijn laatste doortocht op een sisser eindigde. Want naast een neus voor doelpunten ontpopte de goalgetter zich in Noord-Duitsland ook tot een fuifbeest en een snelheidsduivel met zijn wagens, hetgeen in de sensatiepers uitgebreid en met veel beelden werd bevestigd.

...

Je zal er Max Kruse niet meer uit zijn lood mee slaan. De routinier weet al geruime tijd dat er veel en graag over hem wordt gepraat in eigen land. Dat heeft te maken met zijn reputatie als enfant terrible, eentje die de voormalige international nog meedraagt van tijdens zijn succesvolle passage bij Werder Bremen maar waar zijn laatste doortocht op een sisser eindigde. Want naast een neus voor doelpunten ontpopte de goalgetter zich in Noord-Duitsland ook tot een fuifbeest en een snelheidsduivel met zijn wagens, hetgeen in de sensatiepers uitgebreid en met veel beelden werd bevestigd.In zijn beste dagen zorgde Kruse in het verleden voor glans en glamour. Maar de ex-aanvaller van FC St. Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg had in juli 2019 even nood aan een herbronning. De Turkse topclub Fenerbahçe nam de uit de gratie gevalle spits transfervrij over van Werder Bremen. Kruse leek, met een lucratieve driejarige overeenkomst op zak, vastbesloten bij zijn eerste buitenlandse avontuur nog eens ouderwets te schitteren. Als hangende spits moest dat met zijn ervaring wel lukken. De linksvoetige Kruse geraakte als vaste basisspeler aan 7 goals in 20 duels, de tweede beste schutter voor de negentienvoudig kampioen. Maar Kruse verbaasde midden juni: net voor de 28ste speeldag verbrak hij zijn contract eenzijdig omwille van uitblijvende loonbetalingen. Fenerbahçe berichtte over een unfair en ongefundeerd besluit, verwijzend dat tot aan de competitie-onderbreking door de coronapandemie alles correct werd afgehandeld, behalve de coronaperiode.Maar Kruse hield voet bij stuk. In Turkije zouden ze hem niet meer terug zien. Het typeert het eigenwijze baasje dat hij nog altijd is. Na een periode zonder club was het Union Berlin dat hem begin augustus oppikte. 'Een coole club', verklaarde de aanvaller bij het bekendmaken van de deal.Alhoewel de club uit Berlijn toch wel een risico nam met zijn aanwerving vanwege zijn reputatie, slaagde de Zwitserse trainer Urs Fischer er snel in om de enige sterspeler in zijn spelersgroep op de juiste manier te prikkelen. Meer zelfs, na amper 8 wedstrijden zit hij met 4 goals en 5 assists op kruissnelheid, terwijl zijn werkgever zich tot ieders verbazing op een vijfde plaats nestelt. 'Bij de fitnessproeven zit Max nog niet waar wij naar toe willen', reageerde Fischer al nuchter en bande hij zo alle mogelijke euforie. 'Maar hij is op de goede weg.'Kruse geldt dus een beetje als de geluksbrenger van Union Berlin, maar bovenal beheerst de routinier het complete pallet van de offensieve kunst. Hij blijft een koelbloedige afwerker, van zodra hij goed in stelling wordt gebracht, maar blijkt dus een collectief denkende prof. Met de keuze voor een nieuw avontuur in de Bundesliga won Kruse als het ware de jackpot, want niemand gaf nog veel krediet aan de ervaren aanvaller, die door zijn extraverte persoonlijkheid meer media-aandacht lokt naar Berlijn. Mogelijk is dit laatste etappe in een kleurrijke nonconformistische loopbaan. Proficiat aan Oliver Ruhnert, de bedrijfsleider profvoetbal, die de gok durfde aan te gaan.