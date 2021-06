Engeland-Duitsland op Wembley doet ons terugdenken aan de waanzin van 1996, toen de tabloids alles uit de kast haalden om Duitsland te destabiliseren. Er gebeurde toen meer dan het bekende beeld van de strafschop die Gareth Southgate jaren bleef achtervolgen.

De zomer van 1996 was er eentje om niet te vergeten. Bij gebrek aan Belgen nestelden we ons in het spoor van het thuisland. Engeland had zijn tenten opgeslagen ergens ten westen van Londen, te midden van veel groen. Elke dag trotseerden twee spelers een spervuur van vragen, elke dag was het weer uitkijken naar wat de tabloids ervan zouden bakken.De sfeer sloeg voortdurend om: agressief na het drankincident met Paul Gascoigne in Hongkong (de tandartsstoel, weet u nog).'And now the tabloids use your faceTo document your fall from grace.'Just Jack verwoordde het een paar jaar geleden nog eens mooi in zijn song.Na de winst tegen Schotland excuseerden diezelfde tabloids zich tegenover Gascoigne. Publiekelijk, op de voorpagina. Toen vervolgens Nederland voor de bijl ging (weggeveegd met 4-1) ging het land aan het dromen. De titel lag voor het grijpen, dertig jaar na het WK-goud, het EK!En toen kwam Duitsland, tegenstander in de halve finale. Total loss gingen de tabloids. Echt nooit gezien.De Daily Mirror zette de toon, opgenaaid door een jonge hoofdredacteur, de 31-jarige Piers Morgan. Vijfentwintig jaar later doet deze conservatief nog steeds met ongezouten uitspraken van zich spreken, maar toen ging hij all the way. De zotste ideeën kwamen op de redactietafel. Morgan plande - uiteindelijk kwam het er niet van - Wereldoorlog II te herbeleven. Hij wilde met een Spitfire over Berlijn vliegen, en pamfletten boven de stad droppen. Hij dacht aan het huren van een tank, om ermee naar de Duitse ambassade te rijden. Uiteindelijk bleef de oorlogsvoering beperkt tot zijn krant. Op maandag 24 juni - beide halve finales werden op woensdag 26 juni gespeeld - pakte de Mirror uit met een voorpagina die er niet om loog. Stuart Pearce en Paul Gascoigne kregen een helm uit Wereldoorlog II op het hoofd geplakt, met de boodschap: ACHTUNG! SURRENDER! For you Fritz, ze Euro 96 Championship is over.Morgan voegde er nog een editorial aan toe dat de toon had van de oorlogsverklaring van Nelson Chamberlain aan Duitsland in 1939.Andere tabloids deden ook hun duit in het zakje. Herr We Go, Bring on the Krauts, kopte de Daily Star, eerder bekend voor haar halve naaktfoto's dan voor gedreven journalistiek. Niet toevallig pakte de krant uit met supermodel Claudia Schiffer. Ooh, ja Claudia, was de sexistische slogan waar nu niemand nog mee zou uitpakken. The Sun, de grootste, probeerde beleefder te zijn. Let's Blitz Fritz was de titel op pagina 4. Niet op de cover.Enfin, u kan het zich inbeelden, in dat toontje leefden de spelers toe naar het duel. Duits bondscoach Berti Vogts probeerde de boel te kalmeren en zei dat je het als 'humor' moest zien. Terry Venables, op voet van eh, oorlog met de tabloids die voor het tornooi al zijn vel wilden, trok van leer tegen zoveel onzin, terwijl de overheid vroeg om de toon toch wat te milderen. Jurgen Klinsmann, op dat moment bij Bayern, maar eerder een jaartje bij Tottenham, probeerde ook de boel te sussen. Hij miste die wedstrijd met een spierblessure, maar vreesde voor rellen.Op Wembley zagen we de andere halve finale tussen Frankrijk en Tsjechië in de perszaal. De sfeer zat er toen nog meer in bij de Engelsen, die zagen hoe een slechte wedstrijd (0-0) eindigde met strafschoppen. De Tsjechen gingen door. Duitsland voorbij en die vermoeide Tsjechen zouden ze wel pakken.Het EK-goud lag voor het grijpen. 's Nachts stortte hun wereld evenwel in. Kuntz maakte een vroege goal van Shearer ongedaan, de match eindigde gelijk en de rest kent u: Southgate miste zijn strafschop en Duitsland ging door. Met een golden goal in de verlengingen via Bierhoff won de Mannschaft een paar dagen later ook het goud.O ja, nog dit. De Mirror, geschrokken van de negatieve reacties uit alle hoeken, probeerde later de vredespijp te roken. Een reporter trok naar het hotel van de Duitsers, bood Klinsmann wat typisch Britse groenten aan, nam er een foto van en die verscheen onder de headline: Peas In Our Time.