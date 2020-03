Welke invloed zal het jaartje uitstel hebben op de kansen van de deelnemende landen? De analytische site 21st Club Limited onderzocht het en België kwam er niet goed uit.

Nog een jaartje wachten dus op EURO 2020. Net nu de Rode Duivels op de piek van hun kunnen zijn, zo wordt gezegd. Maar hoe zit dat met die andere deelnemende landen? Ervaren zij ook dezelfde last als onze voetbaltrots? De Britse site 21st Club Limited maakte een model waarin duidelijk wordt waarom België bij de hardst getroffen landen zal zitten.

Het model zet gemiddelde leeftijd tegen de kwaliteit van het team af. Hoe jonger en hoe meer kwaliteit, hoe minder het land last zal hebben van het uitstel. Engeland springt daar meteen in het oog. Zij zullen het op één na sterkste team hebben, na Duitsland, maar zullen gemiddeld wel veel jonger zijn.

De Engelsen hebben namelijk in de laatste 18 maanden de meeste jonge spelers in de kern gehad van alle 20 deelnemende landen. Van alle landen in de kwalificaties heeft zelfs enkel Wales meer speelminuten gegeven aan jongeren onder de 21 jaar.

Daarmee is Engeland ook het jongste team van allemaal met een gemiddelde leeftijd van 25,6 jaar, gevolgd door Turkije (26,5) en Duitsland (26,6). Met talenten zoals Mason Greenwood (Manchester United), Phil Foden (Manchester City) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) zal dat team dan ook meer ervaring hebben en nog sterker zijn in 2021.

Nederland

Niet ver van de top van het model staat ook Nederland, dat dan wel de laatste twee grote toernooien moest missen, maar nu een heel getalenteerde groep heeft.

Ook zij zullen een groot voordeel halen uit het uitstel, want volgens de site zal Virgil van Dijk nog altijd in de piek van zijn carrière zitten en zullen die twee andere toppers, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, meer ervaring hebben. Zij kunnen dit jaartje volledig gebruiken om hun zwaktes te verbeteren en voor de grote prijs te gaan.

België

België zal dat voordeel niet kennen. 21st Club ziet dat het jaartje extra voor problemen kan zorgen in onze verdediging. De laatste 18 maanden waren de verdedigers van België de oudsten van alle landen, met een gemiddelde leeftijd van 30,2 jaar, terwijl spelers onder de 21 jaar nauwelijks kansen kregen onder Roberto Martínez.

In totaal speelden die maar 680 minuten, waarvan 78% op naam van Youri Tielemans staan. Onrustwekkend dus. En misschien wel een wake-upcall voor onze bondscoach om jongeren meer kansen te geven.

In dit model wordt het duidelijk dat België sterk benadeeld zal worden door het jaartje uitstel. © 21st Club limited

