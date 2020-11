Jordan Pickford, Dean Henderson of Nick Pope: wie moet de volgende nationale nummer 1 van Engeland worden? Het zijn de enige opties voor bondscoach Southgate, want het is de Engelsen nog steeds niet gelukt om een topkeeper te vinden.

3 juli 2018. Engeland neemt het in de 1/8 finale van de wereldbeker op tegen Colombia. De troepen van Gareth Southgate leiden in het slot van de wedstijd met 1-0 na een penaltygoal van Harry Kane en een wereldsave van Jordan Pickford. Maar in de derde minuut van de extra tijd weet Colombia toch nog terug te komen na een kopbaldoelpunt van Yerry Mina. De Engelsen zitten met de handen in de haren, want ook na verlengingen komt er geen beslissing en sinds 2006 wisten ze geen enkele penalty shoot-out meer te winnen. Maar Pickford, die de nationale nummer 1 is geworden op zijn 24e, houdt de beslissende strafschop van ex-Bruggeling Carlos Bacca en verzekert Engeland zo van een plaats in de kwartfinale.Engeland denkt eindelijk eens een talentvolle keeper in huis te hebben die de komende jaren een certitude kan worden onder de lat. Maar nog geen twee jaar later is die reputatie alweer helemaal weg en heeft Pickford het nog lastig om zijn basisplaats vast te houden. Sinds dat prachtige WK wist de Engelse keeper nooit meer zijn beste niveau te halen en beging hij de ene na de andere blunder bij zijn club Everton. Veel supporters en critici zouden dan ook graag eens Dean Henderson (23) of Nick Pope (28) een kans zien krijgen. Momenteel is hij de doublure van David De Gea bij Manchester United, maar hij zou wel eens de toekomstige doelman van de Red Devils kunnen worden. Dean Henderson kende zijn opleiding bij United sinds zijn 14e en tekende een profcontract bij de Mancunians in 2015. Maar sindsdien moest de jeugdinternational het vooral hebben van uitleenbeurten aan Stockport County, Grimsby Town en Shrewsbury Town. Niet meteen de mooiste clubs waar hij zich in de kijker kon spelen. Maar toen kwam tweedeklasser Sheffield United, waar hij twee jaar aan uitgeleend werd. Tijdens zijn eerste seizoen bij de Blades, werd hij een van de hoofdrolspelers in de promotie van de club naar de Premier League. Hij werd zelfs verkozen tot beste jongere van de club en kreeg de Golden Glove in de Championship, omdat hij slechts twintig keer gepasseerd werd op een heel seizoen. Op het einde van het seizoen, polsten clubs als Bayern München en Juventus zelfs eens bij Manchester United. Henderson bleef echter en in het volgende seizoen op het allerhoogste niveau beleefde hij een uitzonderlijk jaar, waardoor United hem terug opnam in zijn kern. Jammer genoeg kreeg Henderson nog maar nauwelijks minuten dit seizoen met slechts drie gespeelde wedstrijden. Daarom wil de jonge keeper opnieuw uitgeleend worden tijdens de wintermercato om zo ook zijn kansen op een selectie voor het EK van komende zomer gaaf te houden. Donderdagavond mocht hij alleszins al een eerste keer in Engelse doel staan tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland.Nick Pope, die andere doelman in de Engelse selectie, wordt momenteel meer gezien als de nationale nummer 2 na Pickford. Hij werd opgeleid bij Ipswich Town, maar moest daar alweer op zijn 16e vertrekken. Daarna vond hij onderdak bij een amateurclub waar hij goed speelde en in het oog sprong van derdeklasser Charlton Athletic. Maar ook daar liep het niet zoals Pope had gehoopt, want in de vijf seizoenen dat hij bij de club verbleef, werd hij maar liefst acht keer uitgeleend. In 2016 belandde hij bij promovendus Burnley waar hij zich na een tijd in het Premier Leagueteam wist te spelen en uiteindelijk titularis werd. Vorig seizoen speelde hij zelfs iedere minuut en zorgde voor 15 clean sheets. Hij deed echt van zich spreken tijdens de wedstrijd tegen Liverpool op 11 juli dit jaar toen hij acht belangrijke reddingen deed en zo de Reds op een 1-1-gelijkspel hield. Zo zorgde Pope ervoor dat Burnley het enige team werd dat niet verloor op Anfield vorig seizoen. In 2018 werd hij een eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg en maakte zelfs deel uit van de 23-koppige selectie dat het tot de halve finales op het WK in Rusland bracht. In de tussentijd speelde Pope nog maar 4 keer voor The Three Lions, maar zijn goeie prestaties bij zijn club maken van hem een te duchten concurrent voor Pickford.Het lukt Engeland al decennialang niet om een goeie doelman te vinden die voor lange tijd onder de lat kan staan. Een aloud probleem zijn de blunders op grote toernooien, waardoor al veel keepers meteen werden afgeschreven.Denk maar aan David Seaman tegen Brazilië op het WK in 2002. Hoewel de Engelsen eindelijk nog eens een ploeg hebben waarmee ze ver kunnen komen in het toernooi (met onder meer Gouden Bal Michael Owen, Paul Scholes en David Beckham), lukt het hen niet om voorbij de kwartfinale te raken. Tegen Brazilië loopt het allemaal mis. Engeland kan de Gouden Kanaries lange tijd van scoren houden, maar in de 50e minuut ziet Ronaldinho dat Seaman te ver uit zijn goal staat bij een lange vrije trap. De Braziliaan wipt hem magistraal over de Engelse goalie en leidt Brazilië zo voorbij een teleurgesteld Engeland. Op de openingsspeeldag van de kwalificaties voor het WK van 2006 is het de beurt aan David James om te flateren. De Engelsman laat een bal door zijn handen glippen, waardoor Oostenrijk uiteindelijk nog 2-2 speelt. In 2010 treft Rob Green het noodlot, wanneer hij in de groepsfase van het WK tegen de VS een ogenschijnlijk eenvoudige bal van Clint Dempsey compleet verkeerd inschat. De bal komt recht op hem af, maar Green krijgt de bal niet onder controle waardoor Amerika uiteindelijk nog 1-1 speelt tegen de Engelsen. Voor de rest van het toernooi werd de keeper vervangen door James, die ook niet kon schitteren en samen met Engeland ten onder ging in de 1/8 finale tegen Duitsland.Later ontpopte Joe Hart zich tot nummer 1, maar ook hij is niet dé topdoelman waar Engeland zo wanhopig naar zoekt. Op het EK van 2016 in Frankrijk lijkt Hart niet vrijuit te gaan bij de tweede goal van IJsland in de 1/8 finale. De Engelsen komen de tweede treffer niet meer te boven en gaan pijnlijk onderuit tegen een land met slechts 330.000 inwoners. Later dat jaar werd Hart ook duidelijk gemaakt dat hij niet langer de vaste keeper van Manchester City zou zijn. Nieuwe coach Pep Guardiola liet hem eerst nog wat spelen bij Torino en later bij West Ham vooraleer hij de club in 2018 verliet. Ondanks zijn 75 caps maakte Hart ook al een tijdje geen deel meer uit van de Engelse selectie. Engeland heeft dus nog steeds geen topkeeper gevonden, terwijl dat wel lukt bij alle andere toplanden. Kijk maar naar Manuel Neuer bij Duitsland, Thibaut Courtois bij België of Hugo Lloris bij Frankrijk. Momenteel is de vraag dan ook welke van de huidige drie doelmannen de beste keuze is om de Engelse eer te verdedigen op het komende EK, want The Three Lions trekken daar met grote ambities naartoe. Leandro Thibaut