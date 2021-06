Engeland en Schotland hebben vrijdag in de 115e Battle of Britain 0-0 gelijkgespeeld op Wembley. In een zeer intens duel op de tweede speeldag van de groepsfase van het EK voetbal slaagden beide teams er niet in om te scoren.

De eerste kans in Londen was voor Schotland. Na vijf minuten ging aanvaller Ché Adams zijn kans. Hij zag zijn schot geblokt worden door John Stones. Engeland had even tijd nodig om in de match te komen en dreigde een eerste keer na twaalf minuten. Stones kopte bij een hoekschop pardoes op de paal.

De Three Lions leken gelanceerd, want ook Mount kwam even later dichtbij de openingstreffer. Zijn schot ging net naast. Schotland kwam op het halfuur nog eens dreigen na een volley van O'Donnell, Pickford had een knappe parade in huis.

Engeland opende de tweede helft opnieuw met veel drang naar voren. James schoot net over, Kane werd op de huid gezeten en zag zijn poging afgeblokt worden. De Schotten kreunden, maar kregen op het uur ook een reuzekans. James moest na een hoekschop een schot van Dykes van de lijn halen.

In de slotfase claimde Sterling nog een strafschop na een vermeende overtreding van Robertson. Grote kansen voor de Engelsen bleven echter uit. De Schotten knokten zich naar een punt. Het bleef 0-0. Op de tribunes vierde de Tartan Army het gelijkspel als een overwinning.

Engeland is door het gelijkspel nog niet zeker van kwalificatie voor de tweede ronde. De Three Lions treffen dinsdag in Londen Tsjechië in een duel met de groepswinst al inzet. Schotland en Kroatië spelen tegelijkertijd hun laatste kansen uit in Glasgow.

