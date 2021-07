Engeland heeft zich woensdag voor het eerst in haar geschiedenis geplaatst voor de finale van een Europees kampioenschap. De Engelsen moesten op Wembley tot het gaatje gaan in hun halve finale tegen een moedig Denemarken, maar haalden het na verlengingen met 2-1.

De partij begon met veel intensiteit aan beide kanten. Sterling kwam na zes minuten net niet bij een voorzet van Kane. De buitenspeler van Manchester City probeerde het even later met een schotje, maar Schmeichel kon makkelijk oprapen. Na zeventien minuten ging Pickford aan het blunderen, maar Braithwaite profiteerde niet. Zijn inzet ging naast.

Denemarken zat goed in de match en vooral Damsgaard toonde zich. Halverwege de eerste helft zag hij zijn plaatsbal nog voorlangs gaan, maar zijn moment kwam na een halfuur spelen. De youngster van Sampdoria borstelde een vrijschop heerlijk tegen de netten, de eerste rechtstreekse vrijschop op dit EK die een doelpunt wordt. Voor Pickford was het de eerste tegentreffer in 724 minuten. Hij verbeterde daarmee nipt het record van de iconische Gordon Banks (720 minuten). Engeland bleek niet onder de indruk en na een misser van Sterling, van dichtbij op Schmeichel, stond het na 39 minuten toch 1-1. Aanvoerder Kjaer gleed onder druk van Sterling een voorzet van Saka tegen de touwen.

Na rust begon Engeland langzaam de druk op te voeren. Een kopbal van Maguire zette Schmeichel aan tot een parade en Mount probeerde het tot twee keer toe. Schmeichel tikte een gevaarlijke voorzet van de Chelsea-speler over de lat. Een vermeende penaltyfout op Kane werd door ref Makkelie weggewuifd.

In het absolute slot zette Engeland nog even alles op alles. Een kopbal van Maguire was geen probleem voor Schmeichel. Kane miste in de absolute slotseconde zijn schot. Er kwamen net als dinsdag tussen Italië en Spanje verlengingen aan.

Vermoeide Denen

In de eerste verlenging moest Schmeichel meteen bij de zaak zijn bij een schot van Kane. Denemarken kreunde onder de druk en na 104 minuten werd Engeland beloond. Joakim Maehle (ex-Genk), één van de uitblinkers op dit EK bij de Denen, haakte Sterling in de Engelse zestien en de bal ging op de stip. Aanvoerder Harry Kane trapte de elfmeter in eerste instantie op Schmeichel, maar was in de rebound goed gevolgd om de 2-1 binnen te tikken. Wembley ontplofte.

In de tweede verlenging moest Denemarken komen. Engeland zakte te diep in en Braithwaite zette Pickford nog eens aan het werk. Maar daar bleef het ook bij. De vermoeide Denen kwamen niet meer verder. Engeland had de winst op zak.

55 jaar na de wereldtitel in eigen land kunnen de Three Lions zondag hun tweede grote prijs pakken.

