Engeland heeft zaterdag haar enige 'uitwedstrijd' op het EK voetbal gewonnen. In de kwartfinale in Rome waren de Three Lions duidelijk een maat te groot voor Oekraïne. Het werd 4-0 na goals van Harry Kane (4. en 50.), Harry Maguire (46.) en invaller Jordan Henderson (63.).

Engeland keert zo voor de halve finale van woensdag terug naar Wembley, waar het ook al haar drie groepswedstrijden en de achtste finale tegen Duitsland afwerkte. In de halve finale is Denemarken de tegenstander. De Denen wonnen eerder op de avond in hun kwartfinale met 2-1 van Tsjechië.

De weinige supporters in het Stadio Olimpico - zowel Engelse als Oekraïense fans mochten vanwege coronabeperkingen niet afreizen - zagen Engeland meteen op voorsprong komen. Sterling speelde de bal na vier minuten tussendoor op Kane en die nam meteen de Oekraïense doelman Bushchan te grazen, 0-1. Na die vroege voorsprong gingen de Engelsen al snel achteruit leunen. Oekraïne kreeg het initiatief, maar deed daar niet te veel mee. Yaremchuk probeerde het met een schotje, maar Pickford stond paraat. Aan de overkant kopte Kane over en zag Sancho, die voor het eerst aan de aftrap stond, zijn poging op Bushchan stranden.

Kane bis

Na de pauze scoorde Engeland opnieuw erg vroeg. In de openingsminuut kopte Maguire een vrijschop van Shaw binnen, 0-2. Oekraïne was murw geslagen en nog eens vier minuten later kon aanvoerder Kane zijn tweede scoren. De Tottenham-spits kopte een voorzet van opnieuw Shaw door de benen van Bushchan, 0-3. Kane raakt steeds meer onder stoom en stelde de Oekraïense goalie ook met een vluchtschot op de proef. Bij de daaropvolgende hoekschop knikte de ingevallen Henderson de 0-4 tegen de netten. De voet ging nu helemaal van het gaspedaal bij de Engelsen. Cruciale pionnen als Kane, Phillips, Rice en Shaw werden vervangen. De ingevallen Makarenko, het voorbije seizoen door Anderlecht verhuurd aan Kortrijk, testte voor Oekraïne de onorthodoxe vuisten van Pickford nog eens. Daar bleef het bij. Eindstand: 0-4.

Engeland staat zo voor de derde keer in haar geschiedenis in de halve finales van het EK. Dat was ook telkens het eindstation tijdens het EK van 1968, in Italië, en het EK van 1996, in eigen land.

