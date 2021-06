Engeland heeft dinsdag Duitsland met 2-0 verslagen en is zo zeker van een stek in de kwartfinales op het EK voetbal. Daarin nemen de Engelsen het zaterdag in het Stadio Olimpico in Rome op tegen de winnaar van de achtste finale tussen Zweden en Oekraïne.

De 40.000 toeschouwers in Wembley zagen op het kwartier hoe Sterling de bal richting het Duitse doel krulde, maar Neuer bracht redding. Duitsland kreeg iets voorbij het halfuur een eerste grote kans. Havertz lanceerde Werner, die voorin de voorkeur had gekregen op Gnabry. De aanvaller van Chelsea besloot echter op Pickford. Vlak voor de pauze kwam de bal in de kluts bij een zo goed als onzichtbare Kane terecht.

De Engelse aanvoerder kapte naar binnen, maar Hummels wist het gevaar te neutraliseren. Vlak na de pauze testte Havertz of Pickford wakker was. De Engelse doelman ranselde zijn pegel over de lat.

Dat was geen voorbode van een kansenfestival in de tweede helft, integendeel. Het werd gecompenseerd door veel strijd en intense duels. In de 75e minuut viel dan toch een doelpunt. Sterling zette een aanval op. Via Kane en Grealish kwam de bal bij Shaw. Zijn voorzet werd door Sterling tegen de netten geduwd.

De winger van Manchester City lukte zo zijn derde goal op dit EK.

De Three Lions, die op het EK nog geen enkel doelpunt slikten, kwamen in het slot goed weg. Havertz stuurde Müller het straatje in, maar oog in oog met Pickford trapte hij naast. Kane gaf daarop de doodsteek. De sterk ingevallen Grealish schilderde het leer op het hoofd van de aanvaller, Wembley daverde.

Joachim Löw, die na het EK sowieso zou afzwaaien, stond zo voor het laatst aan het roer bij de Mannschaft. Hij wordt opgevolgd door Hansi Flick. De nederlaag van Duitsland betekent ook dat geen enkel team uit poule F, de 'groep des doods', nog in het toernooi zit. Ook Frankrijk (door Zwitserland) en Portugal (door België) werden in de achtste finales uitgeschakeld.

De 40.000 toeschouwers in Wembley zagen op het kwartier hoe Sterling de bal richting het Duitse doel krulde, maar Neuer bracht redding. Duitsland kreeg iets voorbij het halfuur een eerste grote kans. Havertz lanceerde Werner, die voorin de voorkeur had gekregen op Gnabry. De aanvaller van Chelsea besloot echter op Pickford. Vlak voor de pauze kwam de bal in de kluts bij een zo goed als onzichtbare Kane terecht. De Engelse aanvoerder kapte naar binnen, maar Hummels wist het gevaar te neutraliseren. Vlak na de pauze testte Havertz of Pickford wakker was. De Engelse doelman ranselde zijn pegel over de lat. Dat was geen voorbode van een kansenfestival in de tweede helft, integendeel. Het werd gecompenseerd door veel strijd en intense duels. In de 75e minuut viel dan toch een doelpunt. Sterling zette een aanval op. Via Kane en Grealish kwam de bal bij Shaw. Zijn voorzet werd door Sterling tegen de netten geduwd. De winger van Manchester City lukte zo zijn derde goal op dit EK. De Three Lions, die op het EK nog geen enkel doelpunt slikten, kwamen in het slot goed weg. Havertz stuurde Müller het straatje in, maar oog in oog met Pickford trapte hij naast. Kane gaf daarop de doodsteek. De sterk ingevallen Grealish schilderde het leer op het hoofd van de aanvaller, Wembley daverde. Joachim Löw, die na het EK sowieso zou afzwaaien, stond zo voor het laatst aan het roer bij de Mannschaft. Hij wordt opgevolgd door Hansi Flick. De nederlaag van Duitsland betekent ook dat geen enkel team uit poule F, de 'groep des doods', nog in het toernooi zit. Ook Frankrijk (door Zwitserland) en Portugal (door België) werden in de achtste finales uitgeschakeld.