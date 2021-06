Engeland heeft zich op de derde en laatste speeldag in groep D op het EK voetbal tot winnaar van groep D gekroond. De Engelsen versloegen op Wembley in Londen Tsjechië met 1-0. Kroatië klopte Schotland in Hampden Park in Glasgow met 3-1 en stoot als tweede door na Engeland. Ook Tsjechië bekert al zeker als een beste derde verder. Voor Schotland is het toernooi afgelopen.

Tsjechië en Engeland waren voor de aftrap al zeker van een plaats in de volgende ronde, maar beide teams maakten nog jacht op de groepswinst. De Engelsen maakten de beste start en Sterling (12.) nam de vroege 1-0 voor zijn rekening. De 2-0 hing in de lucht, maar onder meer Kane raakte niet voorbij de Tsjechische doelman Vaclik. Met de rust in zicht kwam Tsjechië beter in de wedstrijd, en ook na de pauze ging het op en af. De bezoekers in Londen konden evenwel niet voor gevaar zorgen en Engeland kwam niet meer in de problemen.

Kroatië en Schotland stonden in Hampden Park in Glasgow met de rug tegen de muur en moesten winnen om hun ticket voor de volgende ronde veilig te stellen. Vlacic (17.) zette de Kroaten vroeg voor, maar McGregor (42.) maakte met de rust in zicht gelijk. Op het uur ging Kroatië weer aan de leiding, na een beauty van Modric (62.), buitenkant voet in de kruising. De veer bij de Schotten was gebroken en Perisic (77.) deed met de 3-1 helemaal de boeken toe.

Engeland sluit groep D bovenaan af met zeven punten. Kroatië, dat net als Tsjechië vier punten telt en hetzelfde doelsaldo (+1) heeft maar een doelpunt meer kon scoren (4 tegen 3), volgt als tweede voor de Tsjechen. Schotland (1 punt) is uitgeschakeld.

Engeland speelt op dinsdag 29 juni (18 uur) op Wembley tegen de tweede van poule F, de befaamde groep des doods met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Runner-up Kroatië kijkt daags voordien in Kopenhagen (18 uur) de tweede uit groep E in de ogen. Zweden voert die poule na twee speeldagen aan, voor Slovakije, Spanje en Polen.

