De Engelsen zijn diep teleurgesteld dat ze het Europees Kampioenschap na verlengingen en strafschoppen aan zich voorbij zagen gaan. De Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma won ondertussen de beker voor beste speler van het toernooi. Hij kreeg slechts vier doelpunten tegen zich.

'We zijn ongelooflijk teleurgesteld', vertelde Southgate. 'Mijn spelers gaven alles wat ze hadden. Het is erg lang geleden dat we nog zover zijn geraakt op een toernooi. Maar op dit moment doet het gewoon heel veel pijn. Ik beslis wie de penalty's neemt. Niemand blijft nu alleen achter. We wonnen als een team en we verliezen als een team. Als het op penalty's aankomt, is het allemaal mijn schuld.'

De Engelsen stonden pas voor het eerst in een EK-finale. The Three Lions raakten voordien nooit voorbij de halve finales van een Europees kampioenschap. Ze wilden een periode van 55 jaar zonder prijs afsluiten, maar slaagden daar dus niet in. In 1966 veroverden de Engelsen in eigen land de wereldtitel, die tot op heden zeer gecontesteerd is vanwege onder meer een spookdoelpunt van Geoff Hurst in de verlengingen van de finale tegen West-Duitsland. Sindsdien konden ze zich nooit meer plaatsen voor een finale.

Harry Kane kon zijn teleurstelling na de verloren finale van het EK voetbal tegen Italië niet verstoppen. 'Verliezen is een verschrikkelijk gevoel', reageerde de goalgetter van Tottenham. 'Het was een fantastisch toernooi voor ons. We moeten onze hoofden omhoog houden. Maar natuurlijk doet het pijn, het doet heel veel pijn en iedereen kan een penalty missen. We winnen samen en we verliezen samen en we gaan hieruit groeien.'

'We zijn erg trots op wat we als groep hebben bereikt. We hebben ons sinds Rusland verbeterd en daar gaan we nu mee door.'

Italiaanse bondscoach Mancini: 'De jongens waren geweldig'

'De jongens waren geweldig', vertelde de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini aan RAI. 'We waren goed,' zei Mancini. 'We kregen een vroege goal tegen (tweede minuut, nvdr.) en we zaten in de problemen, maar daarna domineerden we de wedstrijd. Ik weet niet wat ik moet zeggen, de jongens waren geweldig. Het is een belangrijke overwinning voor iedereen. We zijn erg blij, ik hoop dat ze het nu gaan vieren!'

'We verdienden deze overwinning, we hadden het gevoel toen we bij elkaar kwamen dat er iets magisch in de lucht hing,' voegde aanvoerder Giorgio Chiellini toe. 'Het is een ongelooflijk gevoel, we genieten ervan want het is prachtig. Ondanks een snel tegendoelpunt hebben we altijd gedomineerd. Na deze triomf willen we morgen feestvieren met alle Italianen, die dit verdienen.'

Donnarumma beste speler EK

Gianluigi Donnarumma, doelman van de Italianen, is uitgeroepen tot de beste speler van het EK voetbal. De 22-jarige doelman kreeg slechts vier doelpunten tegen in het hele toernooi en hij redde twee strafschoppen tegen Engeland in de finale op Wembley.

'We presteerden uitzonderlijk, we zijn supergelukkig nu', reageerde de doelman van AC Milan, die deze zomer zo goed als zeker naar PSG verhuist. 'We zeiden dat het op details zou aankomen en we deden het. Het is ongelooflijk, we zijn een fantastisch team en we verdienen het allemaal. We geven nooit op, zelfs niet als we een vroege goal tegen krijgen. Het was niet makkelijk, ze verdedigden goed. Maar we waren spectaculair, we waren geweldig.'

