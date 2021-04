De komende dagen moet u geen tweets of posts van Engelse voetbalclubs verwachten. Van vrijdagmiddag tot maandagochtend willen ze de sociale mediakanalen boycotten als reactie op de toename van het aantal racistische en discriminerende berichten richting hun spelers. Hoogleraar sportsociologie Jeroen Scheerder laat zijn licht schijnen over de zaak.

De komende dagen deactiveren Engelse clubs uit zowel de mannelijk als vrouwelijke eerste en tweede klasse hun sociale mediakanalen als reactie op het racisme en de discriminatie op die platformen. die spelers op de platformen naar hun hoofd geslingerd krijgen.

...

De komende dagen deactiveren Engelse clubs uit zowel de mannelijk als vrouwelijke eerste en tweede klasse hun sociale mediakanalen als reactie op het racisme en de discriminatie op die platformen. die spelers op de platformen naar hun hoofd geslingerd krijgen. De actie loopt tijdens een wedstrijdweekend waarin onder meer de kraker tussen Manchester United en Liverpool op het programma staat. Ze gaat vandaag/vrijdagmiddag van start en loopt nog tot maandagavond 3 mei. Clubs, spelers, trainers en scheidsrechters zullen gedurende die periode geen enkele post plaatsen op Twitter, Facebook of Instagram. Niet alleen de clubs en spelers zullen dit weekend van het web verdwijnen, ook de UEFA zal dat doen. Donderdagmiddag publiceerde de Europese voetbalbond een online statement waarin het zijn solidariteit met de Engelse clubs betuigt. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin acht de actie nodig om de verspreiding van haat en online misbruik tegenover voetballers te stoppen. 'Zowel op als naast het veld is het misbruik onacceptabel. De autoriteiten en sociale mediagiganten moeten dit helpen stoppen.'Een haatcultuur onbestraft laten groeien, is enorm gevaarlijk. Niet enkel voor het voetbal, maar voor de hele samenleving. Daarom steunen we deze campagne. Er zijn zo veel lafaards die zich achter anonimiteit verschuilen om hun schadelijke ideologieën te verspreiden. Ik roep iedereen op om hier formele klachten tegen in te dienen', aldus de Sloveen. Collectieve actieDe protestactie gaat uit van de Engelse voetbalbond FA en een organisatie die zich inzet tegen racisme in het voetbal. Afgelopen zaterdag lanceerden ze in samenwerking met nog een aantal andere organisaties die het Engelse voetbal beheren een gezamenlijk statement. In de tekst benadrukken de organisaties dat sociale mediabedrijven meer moeten doen om online haat te bannen. Daarnaast willen ze aantonen hoe belangrijk het is om mensen te onderrichten in de voortdurende strijd tegen discriminatie. Jeroen Scheerder, Hoogleraar sportsociologie aan de KU Leuven, spreekt over een lovenswaardig en krachtig signaal: 'Elke vorm van discriminatie moet bestreden worden, zeker door instanties met een maatschappelijk functie als de FA en al zijn clubs. Zij hebben een groot bereik en sturen hiermee een krachtig de signaal de wereld in, maar dat is zeker niet krachtig genoeg. Vanaf 4 mei gaan de clubs gewoon "back to communication". Ze zijn gewoon te afhankelijk van sociale media', aldus Scheerder. Eerdere acties Spelers uit de Premier League krijgen herhaaldelijk racistische of discriminerende uitlatingen over zich heen op sociale media. De collectieve beslissing volgt dan ook op een eerdere boycot van Swansea City, Glasgow Rangers en Birmingham City. Een aantal spelers in hun loondienst waren het afgelopen jaar regelmatig het doelwit van racisme. De clubs besloten toen hun sociale mediaprofielen drie weken offline te halen. Eerder nog kondigde voormalig Arsenalspits en Premier League-legende Thierry Henry aan dat hij zijn account op sociale media zou verwijderen. Hij beschuldigde de platformen ervan racistische boodschappen over te dragen en sprak van intimidatie en mentale marteling. Passieve houdingDat clubs en spelers acties ondernemen, is een goede zaak volgens Scheerder. Maar volgens de professor is er meer nodig. 'De sociale mediabedrijven moeten harder optreden tegen haatberichten en discriminatie. Ze zijn perfect in staat om berichten inhoudelijk te screenen en gebruikers op te sporen en te verwijderen. Als het bij Donald Trump kan, waarom dan niet bij honderdduizend anderen?' Richard Master, algemeen directeur van de Premier League, liet ook zijn licht over de zaak schijnen: 'Racistisch gedrag is onacceptabel en het misbruik op sociale media waarmee spelers te maken krijgen, kan niet langer worden getolereerd. We benadrukken dat Facebook en co dringend meer moeten doen om rassenhaat uit te schakelen. We zullen ze blijven uitdagen en willen significante verbeteringen zien in hun beleid om discriminerend misbruik op hun platformen aan te pakken. Voetbal gaat gepaard met diversiteit. Mensen uit verschillenden gemeenschappen, culturen en achtergronden komen er samen, wat de competitie alleen maar sterker maakt.'Waar komt die passieve houding dan vandaan? Volgens Scheerder zijn de racistische gebruikers mogelijk belangrijk voor de platformen: 'Het gaat over grote groepen mensen die je eigenlijk aan de kant zou moeten schuiven. Als je Trump verwijdert, gaat het over 1 persoon en is dat een enorm krachtig signaal. Als je er in een klap 10.000 offline haalt, is dat wel een ander verhaal.'Brief aan Facebook en TwitterDe verantwoordelijken van het Engelse voetbal staren zich niet blind op het probleem en stelden zich eerder ook al vragen bij de passieve houding van de bedrijven. Op 11 februari schreven ze een open brief naar Jack Dorsey en Mark Zuckerberg, de CEO's van respectievelijk Twitter en Facebook, waarin ze hen aanmaanden om maatregelen te treffen 'uit puur menselijk fatsoen'. Ze riepen de bedrijven op om accounts te blokkeren van gebruikers die zich schuldig maakten aan racisme. Twitter liet toen verstaan dat het niet van plan was om de commentaar van anonieme accounts te censureren, maar liet ondertussen wel verstaan inspanningen te leveren. Zowel Facebook als Instagram kondigden al nieuwe maatregelen aan. 'De FIFA, UEFA en grote communicatiebedrijven zouden misschien een gemeenschappelijk charter kunnen opmaken. Het is een mooie potentiële eerste stap, al betwijfel ik eerlijk gezegd of dat effectief iets zou uithalen', zegt Scheerder. 'Ik ben benieuwd of iedereen zich aan de boycot zal houden, al is het nu vooral belangrijk dat autoriteiten hun verantwoordelijkheid opnemen om Facebook en co harder aan te pakken, want de houding die ze er nu tegen aan nemen, is gewoon veel te passief. En dat terwijl ze toch een onmiskenbare maatschappelijke functie hebben', besluit Scheerder.