Met Liverpool, Tottenham, Chelsea en Arsenal staan er maar liefst vier Engelse ploegen in de Europese halve finales. Dat lijkt een eeuwigheid geleden. Puur toeval of zit er meer achter?

'Ik denk dat de Premier League haar teams zou moeten steunen. We hebben nu vier ploegen in de halve finales in Europa en dat is een groot aantal. Maar wat Nederland doet, is in andere landen niet mogelijk.' Op een van zijn persconferenties vorige week verwees Liverpoolcoach Jürgen Klopp naar de toch wel unieke ingreep van de Nederlandse voetbalbond. Door het succes van Ajax in de Champions League besloot de KNVB namelijk om de volledige voorlaatste speeldag in de Eredivisie, normaal gezien gepland op zondag 28 april, te verschuiven naar woensdag 15 mei. Zo konden de Amsterdammers zich in alle rust voorbereiden op de halve finale tegen Tottenham op dinsdag 30 april en ondertussen ook nog hun titelkansen gaaf houden.

