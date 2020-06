Met de terugkeer van de Premier League wrijven de gokkantoren zich in de handen. Maar de Engelse National Health Service steekt nu al een waarschuwende vinger op.

Nu zowat alle grote voetbalcompetities zich terug op gang trekken na de corona-onderbreking, zetten ook gokkantoren hun deuren weer wagenwijd open.

En dat houdt een risico in, vindt Claire Murdoch, directeur mentale gezondheid bij de Engelse National Health Service (nationale gezondheidszorg). 'De terugkeer van het voetbal is een opwindend moment voor miljoenen mensen, maar het mag geen excuus zijn voor gokkantoren om de sluizen van de verslaving open te zetten', zegt ze in The Guardian.

Daarom waarschuwt ze gokkantoren ook om geen 'roekeloze' reclamecampagnes te voeren die het problematisch gokken in de hand werken. Door de Covid-19-pandemie heeft de National Health Service (NHS) al de handen vol gehad en daar kunnen probleemgokkers nu even niet bij. Dat vindt Murdoch 'vermijdbare schade' en ze legt de verantwoordelijkheid daarvoor voor een stuk bij de marketingstrategie die de gokkantoren dezer dagen hanteren.

'We zien bij de NHS steeds meer mensen die gespecialiseerde hulp nodig hebben nadat ze het slachtoffer zijn geworden van buitensporige en agressieve marketing door gokkantoren. Wat we de komende 48 uren niet willen zien, zijn gokfirma's die de verloren tijd willen inhalen met agressieve reclamecampagnes.'

Fel verweer

Michael Dugher, algemeen directeur van de Betting and Gaming Council die de gokindustrie vertegenwoordigt, ging meteen fel in het verweer. 'In plaats van weer voor alarmerende krantenkoppen te zorgen met haar opzettelijk explosieve media-interventies zou Claire beter ingaan op ons aanbod van januari om in gesprek te gaan over haar bezorgdheden.'

Murdoch is vooral bezorgd over online marketing, zeker op smartphones, waar mensen met een account snel kunnen wedden tijdens matchen. In januari schreef ze daarom een brief naar gokkantoren Bet365, Betfred, GVC Holdings, Flutter Entertainment en William Hill, waarin ze sommige van hun praktijken in vraag stelde. Ze zei daarin ook dat er een 'duidelijke en zorgwekkende link is tussen gokken en mentale gezondheidsproblemen'.

Nu zowat alle grote voetbalcompetities zich terug op gang trekken na de corona-onderbreking, zetten ook gokkantoren hun deuren weer wagenwijd open. En dat houdt een risico in, vindt Claire Murdoch, directeur mentale gezondheid bij de Engelse National Health Service (nationale gezondheidszorg). 'De terugkeer van het voetbal is een opwindend moment voor miljoenen mensen, maar het mag geen excuus zijn voor gokkantoren om de sluizen van de verslaving open te zetten', zegt ze in The Guardian. Daarom waarschuwt ze gokkantoren ook om geen 'roekeloze' reclamecampagnes te voeren die het problematisch gokken in de hand werken. Door de Covid-19-pandemie heeft de National Health Service (NHS) al de handen vol gehad en daar kunnen probleemgokkers nu even niet bij. Dat vindt Murdoch 'vermijdbare schade' en ze legt de verantwoordelijkheid daarvoor voor een stuk bij de marketingstrategie die de gokkantoren dezer dagen hanteren.'We zien bij de NHS steeds meer mensen die gespecialiseerde hulp nodig hebben nadat ze het slachtoffer zijn geworden van buitensporige en agressieve marketing door gokkantoren. Wat we de komende 48 uren niet willen zien, zijn gokfirma's die de verloren tijd willen inhalen met agressieve reclamecampagnes.'Michael Dugher, algemeen directeur van de Betting and Gaming Council die de gokindustrie vertegenwoordigt, ging meteen fel in het verweer. 'In plaats van weer voor alarmerende krantenkoppen te zorgen met haar opzettelijk explosieve media-interventies zou Claire beter ingaan op ons aanbod van januari om in gesprek te gaan over haar bezorgdheden.'Murdoch is vooral bezorgd over online marketing, zeker op smartphones, waar mensen met een account snel kunnen wedden tijdens matchen. In januari schreef ze daarom een brief naar gokkantoren Bet365, Betfred, GVC Holdings, Flutter Entertainment en William Hill, waarin ze sommige van hun praktijken in vraag stelde. Ze zei daarin ook dat er een 'duidelijke en zorgwekkende link is tussen gokken en mentale gezondheidsproblemen'.