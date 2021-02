De Engelse scheidsrechter Mike Dean heeft aan de Premier League een 'afkoelingsperiode' gevraagd nadat hij doodsbedreigingen kreeg omwille van twee beslissingen, die achteraf fout bleken te zijn.

Als u volgend weekend naar de Premier League wil kijken, zal u scheidsrechter Mike Dean niet kunnen vinden op de Engelse velden. De 52-jarige ref heeft namelijk aan de Premier League gevraagd om even rust te krijgen. Dat zou hij nodig hebben gehad nadat hij en zijn familie met de dood werden bedreigd op sociale media.

Die berichten kwamen er omwille van twee beslissingen die achteraf fout bleken te zijn. Dean was dit weekend namelijk kop van jut tijdens de wedstrijd tussen Fulham en West Ham United waarin hij een rode kaart trok voor West Ham-middenvelder Tomas Soucek. De Tsjech deelde zogezegd een elleboogstoot uit aan ex-Anderlechtspeler Alexandar Mitrovic en mocht - na het checken van de beelden op het veld - de douches opzoeken. Maar of het een bewuste stoot was, is nog maar de vraag. Oordeelt u zelf.

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ⚒️ — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 8, 2021

Een week eerder was het ook al van dat bij Manchester United - Southampton (9-0). Naast de ongekende score was ook de prestatie van Mike Dean een van de gesprekspunten. Bij een 7-0-voorsprong voor de Red Devils, vier minuten voor het eindsignaal, toonde Dean al zijn tweede rode kaart van de avond, deze keer aan verdediger Jan Bednarek en opnieuw na het bekijken van de beelden.

If anything, there’s more contact in the Bednarek incident! pic.twitter.com/FzrOb6eZrZ — Will Annear (@IamWillAnnear) February 4, 2021

Volgens Southamptoncoach Ralph Hasenhuttl was er niets van aan en later kreeg de Duitser ook gelijk. Het Engelse Refferee Department vond beide beslissingen namelijk fout en trok de schorsingen voor Bednarek en Soucek terug. Even later kregen Dean en zijn familie dus de ene doodsbedreiging na de andere, waarop de Engelse ref een afkoelingsperiode aanvroeg bij de Premier League. Het FA Cupduel van woensdag tussen Leicester en Brighton zal hij nog fluiten volgens Engelse media maar volgend weekend wil hij rust.

'Online bedreigingen zijn absoluut onaanvaardbaar', liet scheidsrechtersbaas Mike Riley weten. 'We steunen Dean en zijn familie om deze berichten aan te geven bij de politie. Niemand verdient dit.'

