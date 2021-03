Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat de Football Association gefaald heeft bij het aanpakken van seksueel misbruik van jonge voetballertjes tussen 1970 en 2005. 'Het is een donkere dag voor the beautiful game.'

'Het falen van de Engelse voetbalbond om kinderen veilig te houden is echt shockerend. Dit zou weleens het grootste schandaal in de geschiedenis van het voetbal kunnen zijn als het aankomt op de veiligheid van kinderen.'

Het Britse parlementslid Julian Knight klonk vernietigend toen hij de resultaten had ingezien van een onderzoek dat door de vermaarde jurist Clive Sheldon werd geleid. De conclusies van het 710 pagina's tellende rapport waren dan ook niet mals voor de Football Association, die zelf de opdracht had gegeven om na te gaan wat er tussen 1970 en 2005 intern fout gelopen was.

De FA zou 'meer kunnen gedaan hebben voor de veiligheid van kinderen'. Bij de bond werd 'de bescherming van jonge voetballers niet beschouwd als een dringende prioriteit'. Bovendien werden twee van de meest beruchte kindermisbruikers, Barry Bennell en Bob Higgins, nooit op non-actief gezet, zodat ze in de voetbalwereld hun gang konden blijven gaan.

Mark Bullingham, de huidige CEO van de Engelse voetbalbond, stuurde via een persbericht 'een oprechte verontschuldiging' aan alle slachtoffers en voegde eraan toe dat er 'geen excuus' is voor de manier waarop de FA gefaald heeft. 'Geen enkel kind zou ooit het slachtoffer mogen worden van het misbruik dat jullie hebben meegemaakt.'

Hij voegde eraan toe: 'Vandaag is een donkere dag voor the beautiful game en een kritiek moment voor het Engelse voetbal. We moeten de fouten uit het verleden erkennen en er alles aan doen om die in de toekomst te voorkomen.'

Hoe het begon

Op 16 november 2016 trad ex-voetballer Andy Woodward uit de anonimiteit en vertelde openlijk hoe hij van zijn elf tot zijn vijftien jaar bij zijn club Crewe Alexandra seksueel was misbruikt door jeugdtrainer Barry Bennell.

Zijn verhaal had een domino-effect. In de daaropvolgende dagen liepen steeds meer getuigenissen binnen van ex-spelers die in hun jeugd misbruikt werden. In de eerste week noteerde de FA meer dan 860 telefoontjes.

Daarop kondigde de voetbalbond een onafhankelijk onderzoek aan. In januari 2017 begon Clive Sheldon aan zijn opdracht, met het huidige rapport als resultaat.

Barry Bennell werd intussen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 jaar. Hij werd veroordeeld voor het misbruik van 22 jongens, maar er zijn redenen om aan te nemen dat hij meer dan 100 slachtoffers heeft gemaakt.

Steve Van Herpe

#KijkNietWeg Vorig jaar voerde de professionele hulplijn 1712 een campagne rond grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat gebeurde onder de noemer #KijkNietWeg. Iedereen die met vragen, zorgen of een verhaal zit, kan terecht bij 1712. Alle info: www.1712.be

