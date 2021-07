De Engelse voetbalbond (FA) heeft in de nacht van zondag op maandag in een verklaring het online racisme tegenover meerdere Engelse spelers veroordeeld.

Drie zwarte spelers van het Engelse elftal, Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, faalden tijdens de strafschoppenreeks, waarna racistische opmerkingen over de spelers op sociale media verschenen.

'De FA veroordeelt alle vormen van discriminatie ten zeerste en is geschokt door het online racisme gericht op sommige spelers van Engeland', staat in de verklaring. 'Wij kunnen niet duidelijker zeggen dat iedereen die dit soort walgelijk gedrag vertoont niet welkom is om het team te volgen. Wij zullen er alles aan doen om de spelers die hierdoor zijn getroffen te steunen, terwijl we aandringen op de zwaarst mogelijke straf voor iedereen die hiervoor verantwoordelijk is.'

Ook het Engelse nationale team zelf heeft via Twitter gereageerd. 'Wij walgen ervan dat sommigen uit onze ploeg - die alles hebben gegeven om deze zomer dit shirt te mogen dragen - zijn onderworpen aan online discriminatie na de wedstrijd van vanavond. Wij staan achter al onze spelers', staat in een reactie op de verklaring van de FA.

