De FA Cupduels van dit weekend zullen niet op een rond tijdstip aanvangen, maar telkens een minuut later. Daarmee wil de Engelse voetbalbond aandacht vragen voor de geestelijkegezondheid onder fans.

Een bizar zicht als je de aanvangsuren van de FA Cupduels van dit weekend opzocht: 13.31 uur, 16.01 uur en 18.31 uur. Telkens een minuut na het (half)uur. Dat is een deel van de Heads Up-campagne van de Engelse voetbalbond FA. Het streeft ernaar om geestelijke gezondheid onder de voetbalsupporters bespreekbaar te maken.

Al enkele jaren probeert de FA de focus te leggen op die gezondheids- en mentale problemen. In mei kwam de bond met de Heads Up-campagne in samenwerking met Heads Together, een organisatie van The Royal Foundation dat mentale problemen bespreekbaar wil maken. Vooral mannen zouden het volgens het goede doel moeilijk hebben om hun eigen problemen te kunnen vertellen en dus richt de organisatie zich op het voetbal. Mark Bullingham, directeur van de FA, verklaart die keuze verder: 'We weten dat vooral mannen terughoudend kunnen zijn om over hun emoties en geestelijke gezondheid te praten, dus het is belangrijk dat we voetbal gebruiken als middel om het belang van hun mentale gezondheid te benadrukken.'

Ook de uitgestelde aftrap legde Bullingham uit: 'Hoewel het uitstellen van de aftrap met 60 seconden een eenvoudig idee is, biedt het een krachtig platform voor ons en onze Heads Up-campagne om ​​een belangrijke boodschap over geestelijke gezondheid af te leveren.' Wat er met de minuut vertraging vooral beoogd wordt, is een minuut 'stilte' of een moment om stil te staan bij het eigen mentale welzijn en die van dierbaren.

William met voetbalsterren

De campagne bestaat al sinds mei en wordt gedragen door onder meer prins William en zijn vrouw Kate Middleton. En prins William is daar ook hard mee bezig. Zo maakte hij speciaal voor deze FA Cup een filmpje met enkele prominenten uit het Engelse voetbal, zoals Chelsea-coach Frank Lampard, Manchester United-verdediger Harry Maguire en voormalig voetbalster Alex Scott. De prins, die ook voorzitter is van de Football Association, heeft ervoor gezorgd dat miljoenen voetbalfans de film kunnen zien door hem uit te zenden voor elke wedstrijd van de Emirates FA Cup. 'In het leven, net zoals bij voetbal, hebben we hoogte- en dieptepunten. We kunnen ons allemaal wel eens gestrest of zenuwachtig voelen', zegt prins William in de video.

Het filmpje moet mensen aanmoedigen om een Mind Plan aan te maken via de gratis website van de organisatie Every Mind Matters. Zo'n Mind Plan is een manier voor mensen die worstelen met hun mentale gezondheid om voor zichzelf te kunnen zorgen. 'Onze ambitie is om het grootste gesprek ooit op gang te brengen over mentale gezondheid', stelt William.