Enquête: Champions League is populairder dan Jupiler Pro League

Bijna 3000 mensen vulden de Champions League-enquête van Sport/Voetbalmagazine (in partnership met Banco Santander) in, van wie ongeveer een derde Franstaligen.

Voor alle duidelijkheid: de enquête werd afgenomen vóór Operatie Propere Handen.

Eerder CL dan JPL

Een verrassend resultaat komt er op de meerkeuzevraag: 'Welke van de volgende competities volg je?' Dat het WK voetbal (91,8 procent) en het EK (88,2) daar uitstekend scoren, is niet zo verwonderlijk gezien de hoogconjunctuur van de Rode Duivels. Maar dat de Champions League (91,4) méér gevolgd wordt dan onze eigen Jupiler Pro League (87,1) is opmerkelijk.

Ook de Europa League heeft zijn fans: met 81,2 procent zijn er dat zelfs beduidend meer dan de Premier League (69,4), de Bundesliga (42), de Primera División (40) en andere buitenlandse competities. Zoals te verwachten richten de Franstaligen de blik meer op de Ligue 1 (36,1 procent) dan de Nederlandstaligen (24,7), terwijl het omgekeerde geldt voor de Eredivisie (gevolgd door 34,9 procent van de Nederlandstaligen tegenover 12,2 procent van de Franstaligen).

Aantrekkelijkst voetbal in de CL

Zestig procent van de respondenten vindt dat het aantrekkelijkste voetbal in de Champions League gespeeld wordt. Daarmee laat het kampioenenbal de Premier League (38,2), het WK (30,5), het EK (9,9) en vooral de Jupiler Pro League (4,8) vér achter zich.

Veertig procent van de bevraagden geeft aan naar (bijna) elke CL-match te kijken. Nog eens 39 procent zegt enkel naar de wedstrijden te kijken waarvan ze denken dat het een goede match wordt.

Populariteit van De Bruyne

De favoriete speler van de respondenten is, met ruime voorsprong, Kevin De Bruyne (36,1 procent). De Belg van Manchester City laat Lionel Messi (22,5), Thibaut Courtois (13,1), Romelu Lukaku (12,9) en Cristiano Ronaldo (11,3) achter zich.

In de top tien vinden we nog drie andere Rode Duivels: Dries Mertens (7,9), Vincent Kompany (7,9) en Axel Witsel (4,3).

De Bruyne wordt vooral door de fans van KRC Genk aangeduid als 'favoriet', maar ook supporters van andere clubs schatten hem hoog in. Hij krijgt zelfs meer stemmen van Standardsupporters dan kind van het huis Witsel.

CR7 is vooral geliefd bij de fans van Charleroi, zo blijkt. De Carolo's duiden ook Juventus aan als hun op een na favoriete club. Alleen FC Barcelona is ietsje populairder in het zwarte land.

De volledige resultaten van de grootschalige enquête kan je lezen in de Sport/Voetbalmagazine van 17 oktober

.