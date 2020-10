Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: zenboeddhisme en onduidelijke communicatie.

Het gaat van kwaad naar erger bij Real Madrid. Na de 0-1-nederlaag tegen Cádiz in La Liga en de 2-3-opdoffer tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League komt er steeds meer druk op Zinédine Zidane.

Feit is dat de Franse coach tijdens die twee wedstrijden aan de zijlijn niet de indruk gaf dat hij het tij ging keren. Zizou staart dan doorgaans geconcentreerd voor zich uit, als was hij een zenboeddhist die zijn overpeinzingen op zijn spelers probeert te enten. Af en toe zet hij de voortzetting van die gedachtegolven kracht bij met een schuchtere armbeweging of fluistert hij een half woord in de richting van de geviseerde voetballer, maar méér wordt het niet.

Intussen predikt voorzitter Florentino Pérez rust, maar hij maakt zich ook zorgen. Real staat immers voor twee moeilijke verplaatsingen: naar FC Barcelona zaterdag en naar Borussia Mönchengladbach dinsdag. Daarna volgt een 'in principe' gemakkelijke thuismatch tegen Huesca.

Mysterieuze blessure

Zidane gelooft heilig in roteren, maar als de spelers die op die manier kansen krijgen - zoals Luka Jovic, Eder Militão en Rodrygo (die samen 200 miljoen euro kostten) - schielijk door de mand vallen, wordt het moeilijk.

Intussen duiken in de Spaanse media al de namen van Mauricio Pochettino en Raúl González Blanco op als mogelijke vervangers voor Zizou. Er moet dus geantwoord worden op het veld en in die zin was een fitte Hazard nu goed van pas gekomen.

Maar er wordt steeds mysterieuzer gedaan over hem. Bij een spierblessure, zoals die waarmee Hazard op 29 september uitviel, is de normale procedure: twee weken in de gym en op de massagetafel, gevolgd door twee weken van langzaam opbouwen op het veld, waarna de speler weer de groepstrainingen kan hervatten en wedstrijdritme kan beginnen opdoen.

Intussen zijn we echter bijna vier weken verder en blijft de officiële communicatie van Real Madrid: 'Hazard werkt intern aan zijn revalidatie.' Tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sjachtar beweerde Zidane wel dat zijn pupil al op het veld had gestaan, maar 'zijn blessure is een beetje erger dan we verwacht hadden. Ik heb het volste vertrouwen in de mensen die met hem werken aan zijn terugkeer. Ik hoop dat we Eden snel zullen terugzien en dat het dan meteen voor de rest van het seizoen zal zijn.'

In de Spaanse media wordt nu gesuggereerd dat de comeback van Hazard pas voorzien is ná de internationale onderbreking midden november. Het ziet er dus naar uit dat Roberto Martínez tegen Zwitserland (11 november, vriendschappelijk), Engeland (15 november, Nations League) en Denemarken (18 november, Nations League) geen beroep zal kunnen doen op zijn nummer 10.

