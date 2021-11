Art Langeler heeft zijn ontslag ingediend als trainer van PEC Zwolle, de hekkensluiter in de Nederlandse Eredivisie. Dat bevestigt de club dinsdag.

PEC Zwolle, het team van centrale verdediger Siemen Voet, de vriend van olympisch turnkampioene Nina Derwael, staat na twaalf speeldagen achttiende en laatste in het klassement met amper 4 punten.

De 51-jarige Langeler begon deze zomer aan zijn tweede termijn bij PEC Zwolle, dat hij eerder trainde van 2010 tot 2013.

'Langeler ziet persoonlijk te weinig perspectief in de ontstane situatie om de prestatiecurve op de korte termijn te draaien en hoopt dat deze beslissing PEC Zwolle helpt uit deze situatie te komen', klinkt het.

Ook assistent Dwight Lodeweges stapt op. PEC Zwolle is inmiddels begonnen met de zoektocht naar een vervanger.

