Aan de vooravond van de grote clash in de Champions League tussen Barcelona en Bayern op dinsdag heeft Uli Hoeness, erevoorzitter van de Rekordmeister, stevig uitgehaald naar de Catalanen. 'Clubs moeten grenzen opzoeken, maar ook neen durven zeggen.'

'Barcelona is eigenlijk failliet op dit moment', vertelde Bayern-erevoorzitter Uli Hoeness aan radiozender Bayern1. 'Als het in de Bundesliga zou uitkomen, moest de club zeker al voor de rechter zijn gekomen. Barça is sowieso geen voorbeeld meer voor Bayern.'

'Toen David Alaba naar mij kwam met de vraag om te vertrekken, vroeg ik hem waar hij naartoe wou gaan. Barcelona was zijn droombestemming, antwoordde hij me. Ik vroeg hem toen of hij wou gaan onderhandelen met de voorzitter of de curatoren. Zo erg is het momenteel met de club gesteld.'

'Ik wil hier niet mee zeggen dat clubs geen grenzen moeten opzoeken. Dat moeten ze wel degelijk, maar er is ook een moment waarop je aan de handrem moet trekken en neen moet zeggen. Dan win je maar een keer niet de Champions League.'

Het echte voorbeeld voor het wereldvoetbal, is volgens Hoeness gewoonweg zijn eigen Bayern. 'Maar het is wel zwaarder geworden door de pandemie. Vorig seizoen, toen er geen toeschouwers welkom waren, verloren we tachtig tot honderd miljoen euro. Daardoor is ons eigen vermogen weggesmolten. Het is niet helemaal weg, maar het zou niet te lang zo door moeten gaan, anders zou het wel erg lastig kunnen worden.'

