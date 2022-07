Lisandro Martínez heeft woensdag zijn contract bij Manchester United ondertekend, waardoor zijn transfer van Ajax naar Engeland is afgerond. De Argentijnse verdediger ligt tot medio 2027 vast in Manchester. Tevens is er een optie voor een extra jaar in de verbintenis opgenomen.

Vorige week bereikten Ajax en United, waar de Nederlander Erik ten Hag trainer is, overeenstemming over de overgang. De Amsterdammers ontvangen 57 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 67 miljoen euro.

'Het is een eer om onderdeel te worden van deze geweldige voetbalclub. Ik heb zo hard gewerkt om dit moment te bereiken en nu ik hier ben, ga ik mezelf nog verder pushen', zei de 24-jarige Martínez. 'Ik wil Ajax en hun fans bedanken voor alle steun die ze mij hebben gegeven. Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar ik voel dat de tijd rijp is om mezelf in een andere omgeving te testen. Nu zit ik bij de perfecte club om dat te doen.'

Martínez werd in 2019 door Ajax overgenomen van Defensa y Justicia.

Vorige week bereikten Ajax en United, waar de Nederlander Erik ten Hag trainer is, overeenstemming over de overgang. De Amsterdammers ontvangen 57 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 67 miljoen euro. 'Het is een eer om onderdeel te worden van deze geweldige voetbalclub. Ik heb zo hard gewerkt om dit moment te bereiken en nu ik hier ben, ga ik mezelf nog verder pushen', zei de 24-jarige Martínez. 'Ik wil Ajax en hun fans bedanken voor alle steun die ze mij hebben gegeven. Ik heb daar een ongelooflijke tijd gehad, maar ik voel dat de tijd rijp is om mezelf in een andere omgeving te testen. Nu zit ik bij de perfecte club om dat te doen.' Martínez werd in 2019 door Ajax overgenomen van Defensa y Justicia.