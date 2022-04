De Nederlander Erik ten Hag wordt vanaf volgend seizoen trainer van Manchester United. Hij verlaat Ajax en ondertekent bij de Engelse topclub een contract tot 2025, met optie op een extra jaar.

Dat bevestigen beide clubs.

Ten Hag zal bij Manchester United de Duitser Ralf Rangnick opvolgen. Die kwam begin december ad interim aan het roer bij de Red Devils na het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer.

De 52-jarige Ten Hag zit sinds januari 2018 op de trainersbank van Ajax. Hij maakte er naam met aanvallend voetbal en gaf volop kansen aan de jeugd. Onder zijn leiding werd Ajax al twee keer kampioen (2019, 2021) en ligt een derde titel in het vizier.

Ook in de Champions League toonden de Amsterdammers zich met onder meer een halve finale in 2019.

'Ik ben blij dat het rond is en officieel bekend is gemaakt. Die duidelijkheid is belangrijk', zegt Ten Hag op de website van Ajax. 'Maar ik heb maar één belang nu en dat zijn die laatste vijf wedstrijden. Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de UEFA Champions League. Daar hoort Ajax thuis.'

Of Manchester United volgend seizoen op het kampioenenbal staat, is allerminst zeker. Cristiano Ronaldo en co zijn voorlopig pas zesde in de Premier League terwijl alleen de top vier naar de Champions League mag. Rechtstreekse concurrenten Tottenham (vierde) en Arsenal (vijfde) hebben drie punten meer en een match minder gespeeld (32 tegen 33).

Mogelijk heeft de overstap van Ten Hag ook gevolgen voor Club Brugge. Als potentiële opvolger van Ten Hag bij Ajax wordt immers zijn landgenoot Alfred Schreuder, de huidige coach van blauw-zwart, genoemd.

