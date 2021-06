Christian Eriksen heeft dinsdag op Instagram een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed gedeeld. 'Ik voel me goed, gezien de omstandigheden', schreef de Deense sterspeler, die zaterdag een hartstilstand kreeg tijdens de EK-match tegen Finland.

'Bedankt voor jullie lieve en fantastische berichten van overal ter wereld. Het betekent veel voor mij en mijn gezin', aldus Eriksen, op de foto te zien met de duim omhoog. 'Ik voel me goed, gezien de omstandigheden. Ik moet nog enkele onderzoeken ondergaan, maar ik voel me oké. Nu zal ik Denemarken aanmoedigen in de volgende matchen.'

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van de EK-match van Denemarken tegen Finland (0-1 nederlaag) in elkaar vanwege een hartstilstand. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. De Deense sterspeler ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen.

Donderdag nemen de Rode Duivels het in hun tweede EK-groepsduel in Kopenhagen op tegen Denemarken.

