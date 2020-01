Elke maandag berichten we in 'Piazza Romelu' de gebeurtenissen van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: tevreden met een punt tegen Atalanta en wachten op winterversterkingen.

'Handanovic helpt Conte een handje', was een passende titel in de Italiaanse pers, nadat Interdoelman Samir Handanovic zaterdag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo het gelijkspel veilig stelde door een strafschop met een extreme handbeweging uit doel te nemen. Het was al de 24e strafschop die de Sloveen stopte in de Serie A, maar het was ook al twee jaar geleden dat hij er nog eens één tegen kreeg.

Dat Inter als thuisploeg achteraf blij was met "maar" een gelijkspel, zegt veel over de impact van de bezoekers. Atalanta Bergamo eindigde vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis derde, dwong daarmee deelname aan de Champions League af, overwintert zelfs in die topcompetitie maar bevestigt ook dit jaar zijn sterke prestaties.

Het staat momenteel vierde, achter het ongenaakbare toptrio Juve-Inter-Lazio, en pakt opnieuw uit met fantastisch voetbal. Het is zo sterk dat een voormalig toptalent uit België, Roeslan Malinovski, na meer dan de helft van de competitie nog steeds geen basisplaats heeft en doorgaans vanaf de bank met een sterke invalbeurt zijn waarde moet bewijzen. En dat een Belgisch international als Timothy Castagne, vorig seizoen nochtans sterk bezig, op Inter genoegen moest nemen met een invalbeurt in de slotminuten.

Patent op twee gezichten

Op Inter werd Atalanta verrast door de sterke start van de thuisploeg, die stilaan een patent krijgt op een goeie eerste en een mindere tweede helft. Al in de eerste minuut trof Lukakude paal en na vijf minuten zette hij zijn maatje Lautaroop weg naar de openingsgoal. Kortom: een sterk Inter voor de rust, al kwam het goed weg toen de VAR een fout van de thuisploeg in de zestien meter niet opmerkte en zo een penalty en een rode kaart bespaarde.

Dat Inter na de rust bij momenten weggedrukt werd door de bezoekers, die de terechte gelijkmaker maakten, kwam onder meer door de sterke invalbeurt van ex-Genkie Malinovski. De prestatie van de bezoekers, de opluchting dat de VAR de eerste strafschop niet zag en de late penaltyredding van Handanovic maakten dat de nerazzuri na de match niet ontevreden waren met de uitslag. Ook al moet Inter Juventus weer even laten voorgaan in de stand.

Welke wintertransfers?

Voor trainer Antonio Conteblijft het wachten op de terugkeer van een paar geblesseerden, op een groeiende vormcurve van zijn jonge middenvelder Sensi_ opnieuw fit maar nog niet in topvorm _ en op de aangekondigde versterkingen.

Of Arturo Vidal daar bij zal zijn, staat nog niet vast. Wel maakt Inter zich sterk dat het bij Tottenham de 27-jarige Deen Christian Eriksen kan weghalen. De vraagprijs voor de voormalige speler van Ajax bedraagt 20 miljoen, een som die Inter niet wil betalen, maar over het loon zouden de Milanese club en de Deense international het al eens zijn.

Met het nieuwe Italiaanse systeem, waarbij talent dat naar het land komt/terugkeert een gunstiger fiscaal regime geniet, zou Eriksen 7,5 miljoen euro per jaar verdienen. Evenveel als Lukaku. Onze landgenoot kwam tegen Atalanta niet tot scoren maar kreeg een goeie kwotering. Met een excellente passeur als Eriksen in steun kan hij zijn statistieken misschien nog verder opkrikken.

