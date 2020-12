Borussia Dortmund kan in 2020 niet meer rekenen op zijn steraanvaller Erling Haaland.

De twintigjarige Noor blesseerde zich dinsdag op de laatste training voor het Champions League-duel van woensdag tegen Lazio. Zijn coach Lucien Favre maakte donderdag bekend dat het gaat om een spierblessure in het bovenbeen.

'Hij zal dit jaar niet meer spelen', zei Favre donderdag. 'Dat doet ons pijn, maar hij heeft de laatste tijd misschien ook een beetje te veel gespeeld.'

Doelpunten

Haaland was dit seizoen al goed voor zeventien goals in dertien wedstrijden. In de Champions League scoorde hij zes keer in vier wedstrijden, waaronder vier treffers in de twee duels met Club Brugge. Hij is gedeeld topschutter op het kampioenenbal met Alvaro Morata (Juventus) en Marcus Rashford (Manchester United).

Haaland miste al het Champions League-duel tegen Lazio, waarin de Borussen zich dankzij een 1-1 gelijkspel plaatsten voor de achtste finales.

Rode Duivel Thomas Meunier ontbrak tijdens die wedstrijd ook met een spierblessure.

Mats Hummels viel in de slotfase uit met pijn aan de enkel. Zijn blessure zou wel meevallen. 'Ik denk dat ik over een paar dagen wel hersteld ben', postte Hummels op Instagram bij het verlaten van het ziekenhuis.

