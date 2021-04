Manchester City heeft maandag op haar website een blessure-update gegeven van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel viel zaterdag in de verloren halve finale van de FA Cup, op Wembley tegen Chelsea (1-0), uit met een blessure aan de rechtervoet en -enkel. De ernst van zijn blessure is nog niet helemaal duidelijk, maar hij mist al zeker het competitieduel van woensdag bij Aston Villa. De Bruyne ondergaat momenteel nog bijkomende onderzoeken.

De kans lijkt groot dat De Bruyne ook de League Cup-finale van zondag tegen Tottenham en het heenduel in de halve finales van de Champions League, volgende week woensdag bij PSG, mist. City dreigt het zo zonder zijn spelmaker te moeten doen in de belangrijkste weken van het seizoen

De Bruyne verstapte zich zaterdag tijdens een duel met Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté. Hij ging meteen zitten en werd vervolgens vervangen door Phil Foden.

Op de persconferentie na de wedstrijd erkende Guardiola dat het er niet goed uitziet. 'Het is nog niet helemaal duidelijk, maar Kevin heeft veel pijn', zei de Catalaan toen. 'We moeten de onderzoeken afwachten.' De Bruyne stond begin dit jaar al zeven wedstrijden aan de kant met een kwetsuur aan de hamstring.

