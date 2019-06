De Spanjaard Benat San José (39) is de nieuwe coach van Eupen. Hij volgt de Fransman Claude Makelele op.

Dat heeft Eupen zelf bekendgemaakt

San José startte zijn trainersloopbaan bij de jeugd van Real Sociedad. Daarna was hij in Saudi-Arabië (Al-Ittihad en Ettifaq), Chili (Antofagasta en Universidad), Bolivië (Bolivar) en de Verenigde Arabische Emiraten (Al-Nasr) aan de slag. Met Al-Ittihad won hij in 2013 als jongste trainer in de geschiedenis de Kings Cup.

Bij Eupen worden San José en zijn assistenten dinsdag om 13u45 voorgesteld. Zijn eerste training zal hij dan al afgewerkt hebben.