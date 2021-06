Opvallende ontwikkeling op het EK voetbal: drie van de vier beste derdes uit de poulefase staan in de kwartfinales. Drie van de zes groepswinnaars zijn al terug naar huis.

Zijn we op weg naar een nieuwe EK-stunt, na de Grieken in 2004? Er vloeit nog veel water naar de zee - en we hopen natuurlijk op een triomf van de Rode Duivels - maar het mag toch al een verrassing genoemd worden dat van het kwartet Tsjechië, Denemarken, Spanje en Zwitserland er twee de halve finales van Euro 2020 zullen halen.

Bovendien is de op papier sterkste tegenstand al flink uitgedund: de regerende wereldkampioen Frankrijk en vicewereldkampioen Kroatië liggen er al uit. Ook regerend Europees kampioen Portugal is uitgezongen.

Beste derdes

Het is alleszins een opmerkelijke vaststelling na de 1/8e finales: met Tsjechië, Zwitserland en ook Oekraïne staan tussen de beste acht landen er drie die in hun poule pas als derde waren geëindigd.

De Oekraïners van bondscoach Andriy Shevchenko schakelden dinsdagavond Zweden uit na verlengingen (1-2) en bekeren nog als enige van groep C verder: groepswinnaar Nederland en runner-up Oostenrijk sneuvelden in de 1/8e finales tegen respectievelijk Tsjechië en Italië.

Ook de Tsjechen werkten zich maar nipt in de knock-outfase, ze eindigden in groep D na Engeland en Kroatië. Hetzelfde geldt voor Zwitserland, dat in groep A Italië en Wales moest laten voorgaan, maar na de stunt tegen Frankrijk wel bij de laatste acht zit. Wales kreeg in de kwartfinales een pak rammel van Denemarken (0-4).

Groepswinnaars gehalveerd

Met de Zweden, de Nederlanders en ook de Fransen zijn intussen drie van de vier groepswinnaars nog vóór de kwartfinales terug thuis. Van de zogenaamde Groep des Doods - met naast Frankrijk ook Duitsland, Portugal en Hongarije - blijft na vier speelrondes niets meer over.

Bij de bookmakers geldt nu Spanje, dat in groep E na twee draws met de uitschakeling flirtte en uiteindelijk na Zweden tweede werd, als de op ne grootste kanshebber op EK-winst. De Engelsen zijn nog steeds topfavoriet. Italië volgt nipt als derde, terwijl de Rode Duivels toch nog meer als outsider worden beschouwd. Afspraak vrijdag!

