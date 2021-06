Italië moet het op het EK zonder Lorenzo Pellegrini stellen. De 24-jarige centrale middenvelder van AS Roma (17 caps, 2 goals) heeft op training een blessure opgelopen en haakte donderdag definitief af.

'Jammer genoeg maakt het probleem in mijn dij het onmogelijk om te spelen op het EK', schrijft hij op Instagram. 'De bitterheid is groot nu.'

Pellegrini bleef aanvankelijk voor verder onderzoek bij de selectie maar de Italiaanse bond anticipeerde al op een definitief forfait en vroeg de UEFA Gaetano Castrovilli (Fiorentina) bij het team te kunnen voegen.

De 24-jarige Castrovilli (twee caps) wordt donderdag in Rome verwacht, waar de Squadra zich voorbereidt op de openingsmatch van het toernooi, vrijdagavond tegen Turkije.

