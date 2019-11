Met wedstrijden tegen Denemarken, Rusland en Wales of Finland ligt de eerste ronde van het EK voor de Rode Duivels nog voor de loting vast. Andere toplanden kunnen het moeilijker krijgen.

Dertig op dertig, een perfect rapport. Beste aanval van Europa, beste verdediging en geëindigd als nummer een van de kwalificaties. Veertig goals gemaakt, slechts drie tegen.

Vaak gespeeld zonder Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en zelfs Eden Hazard: het is niet dat de Belgen al hun topspelers nodig hadden om afstand te nemen van concurrenten als Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan of San Marino.

Ja, de Rode Duivels zijn kandidaat om Europees kampioen te worden. Samen met nog wat anderen, want ook Engeland, Italië en Spanje namen vlot afstand van de andere landen.

Verlangen naar een prijs

Het enthousiasme was groot, gisteren in het Koning Boudewijnstadion. Ook dat is de verdienste van de recente campagne. Na het vorige EK, in 2016, was er wat gebroken in de relatie tussen de Duivels en het publiek. Een relatie die vanaf 2012 ongeveer weer in stijgende lijn was gegaan, het land zag het aanstormende potentieel van deze generatie en ging er geleidelijk massaal achter staan.

Het WK in Brazilië was een eerste topmoment, daar kon de frustratie van de fout gelopen camping niks aan veranderen. Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Brasilia: waar de Belgen passeerden lieten de fans zich opmerken met veel vrolijkheid en enthousiasme. De ploeg nog niet direct, nog wat onder de indruk van de omstandigheden. Maar ze groeide.

Al wat meer opvallen deed het team op het EK. Eerst nog de ontgoocheling tegen Italië (0-2 in Lyon), vervolgens een eerste feestje tegen Ierland, nog een verplicht nummertje tegen Zweden, en dan de demonstratie tegen de Hongaren (4-0 in Toulouse), een land dat toch maar mooi Portugal had afgehouden en zijn groep had gewonnen. Iedereen euforisch, tot de match in Rijsel tegen Wales.

Kunnen we straks de revanche krijgen, graag?

Toen kwam er een dip bij het volk. Maar kwam ook Martínez en zette deze generatie nog wat stappen vooruit. In de benadering, in het zelfbewustzijn. Rusland 2018 was een hoogtepunt, deze kwalificatie het logische vervolg.

Gaandeweg steeg weer het enthousiasme bij de achterban, die in Rusland in de beginfase nog afwezig bleef. Gevolg: een foutloos parcours, een feestje, én steile ambities komende zomer.

Absoluut niet freed from desire, integendeel. Het verlangen naar de prijs is groot.

De selectie

Dat het zal drummen worden voor een plaatsje op het vliegtuig lijkt nu al duidelijk. Christian Benteke scoorde tegen Cyprus punten. Martínez houdt van partnerships en het zal hem zeker niet zijn ontgaan dat Eden Hazard en zijn vriend naast het veld mekaar ook op het terrein vonden. Goed in de combinatie, gretig in de afwerking, al liet Benteke de makkelijkste kans nog liggen.

Dat Michy Batshuayi niet in actie kwam, is voor hem een waarschuwing. Ook Yannick Carrasco, wat egoïstisch gestart maar daarvoor direct door de natuurlijke leiders Hazard en De Bruyne op de vingers getikt, speelde een dijk van een wedstrijd.

Als zijn terugkeer naar Europa in januari dit keer wél lukt en hij maakt een dezer dagen een goeie keuze, kan de terugval sinds Rusland weer worden omgebogen. Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Youri Tielemans en Dedryck Boyata zijn er straks zeker bij. Jason Denayer, Dennis Praet en Hans Vanaken zullen moeten afwachten.

Finale België-Engeland?

Volgende week wordt in Boekarest geloot. Voor de Belgen zal er weinig verrassends uit de bus komen, gezien de opzet van het tornooi én de eigen verdienste. België is reekshoofd, en dus beschermd.

De andere reekshoofden Italië, Engeland, Duitsland en Spanje, zijn allemaal gastland zoals het hoort op dit EK dat alleen niet langs gaat in Frankrijk, omdat het daar al de vorige keer was.

En ook niet in België, maar dat heeft andere redenen. Financiële maar ook sportieve.

Omdat de UEFA de gastlanden beloont voor hun inspanningen (en graag de centen meeneemt) mogen die reekshoofden in de groepsfase thuis spelen. In vier van de zes groepen konden de Rode Duivels dan ook niet terechtkomen. Restten er twee, groep B en groep C. Groep C speelt in Amsterdam (Nederland is al zeker) en Boekarest (met Roemenië als het zich plaatst), Groep B in Sint-Petersburg (Rusland) en Kopenhagen (Denemarken).

Omdat het zesde reekshoofd Oekraïne is en dat ondanks de recent ingetreden dooi met Rusland voor de UEFA niet samen met dat land in één groep kan, is Oekraïne straks bij de loting reekshoofd in groep C en vallen de Belgen in groep B.

Liggen dus nu al vast: een wedstrijd op 13 juni, eentje op 17 of 18 juni en eentje op 22 juni. Of u dan in Denemarken dan wel Rusland moet zijn, zal volgende week worden uitgemaakt.

En wie de vierde tegenstander in de groep is ook. Dat kan Wales of Finland zijn.

Van de vier in de groep gaan er alvast zeker twee door, en misschien ook de derde, afhankelijk van de andere resultaten. Wat daarna komt, valt af te wachten.

Bij groepswinst voor de Belgen een duel in Bilbao, tegen een van de derdes die zich plaatsten voor de achtste finales. En dan een duel in München, tegen de beste uit groep A.

Het is dus bij de loting ook uitkijken naar wie straks met Italië in die groep wordt onderverdeeld. Wie in Beieren wint, mag naar Londen voor wat nu op papier zeer goed een derby kan worden: een duel met Duitsland of Nederland. Altijd uitgaande van groepswinst kruisen de Rode Duivels topfavoriet en gastland Engeland (dat vijf van zijn maximaal zeven wedstrijden op Wembley mag spelen) hoogstens in de finale.

Tweede gemiste kans

Andere topduels kunnen wel, want het matige presteren van bijvoorbeeld Europees kampioen Portugal of wereldkampioen Frankrijk in de kwalificaties kan bij de loting tot zeer leuke resultaten leiden. Frankrijk wordt in Boekarest in de groepsfase al zeker gekoppeld aan Spanje, Italië, Duitsland of Engeland, en in die groep kan met enige pech ook nog Portugal terechtkomen, want zij zitten in pot 3.

Ja, concentratie en goed presteren was ook tegen de kleine landen belangrijk. En misschien blijkt straks wel dat geen gaststad zijn nog een zegen was voor de Rode Duivels.

Martínez kan daardoor in Boekarest bij de loting alvast wat achterover leunen en toekijken hoe de anderen elkaar kunnen elimineren.

En zo heeft elk nadeel, straks twee keer een gastland voor eigen volk moeten bekampen, misschien ook wel een voordeel. Op de korte termijn, ten minste, want geen modern stadion hebben, is qua inkomsten op de lange termijn altijd een nadeel.

Op dat vlak is dit EK 2020 na EURO 2000 een tweede gemiste kans.

Peter T'Kint