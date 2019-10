Na 8 van de 10 wedstrijden gespeeld wordt het stilaan duidelijk wie we mogen verwachten op het EK en voor wie het stilaan tijd wordt om dat ticket binnen te slepen.

Nog twee wedstrijden in november en de kwalificaties voor het EK van volgend jaar zitten er alweer op. Enkele landen zijn al zeker van hun plek, sommige zo goed als en anderen moeten dringend in actie schieten om er nog bij te kunnen zijn. En dan heb je nog de eindrondes van de verschillende Nations League-klassen waarbij nog vier tickets verdeeld worden. Even een kort overzicht van wat er nog kan gebeuren.

Zes landen al zeker

Net zoals in Frankrijk 4 jaar geleden, wordt het EK ook nu weer gespeeld door 24 teams. Dat betekent dat de top twee van iedere groep rechtstreeks geplaatst is voor de eindfase. In maart volgt nog een eindronde met de winnaars van de vier Nations-League divisies. Per divisie gaat er nog een land naar het EK.

Zes landen mogen al zeker zijn dat ze in juni mogen aantreden op het EK. Dat zijn België, Italië, Polen, Rusland, Spanje en toch wel verrassend Oekraïne. Het Oost-Europese land staat namelijk eerste in een groep met Portugal en Servië en kan niet meer ingehaald worden door beide landen. In de groep van de Rode Duivels is het absoluut niet meer spannend. De top twee ligt daar namelijk al vast met België en Rusland die niet meer ingehaald kunnen worden. Het is de enige groep waar de twee winnaars al bekend zijn. Het is ondertussen ook al duidelijk waar de Rode Duivels op het EK zoal kunnen spelen.

Zo goed als zeker

In de helft van de groepen is er nog geen enkel land honderd procent zeker. Landen als Engeland, Nederland, Duitsland, Kroatië en Frankrijk zijn nog niet zeker van hun plek, maar dat blijkt voor de meeste van hen slechts een kwestie van tijd. Zo hebben Engeland, Nederland en Kroatië genoeg aan een punt tegen respectievelijk Kosovo, Noord-Ierland en Slovakije.

Duitsland plaatst zich als het wint van Wit-Rusland en Noord-Ierland verliest van Nederland. Frankrijk, dat gedeeld eerste staat met Turkije in groep H, moet dan weer winnen van Moldavië of hopen dat IJsland niet wint van Turkije. Oostenrijk, tot slot, plaatst zich als tweede in haar groep bij een gelijkspel tegen Noord-Macedonië.

Bij de teams die zo goed als zeker meedoen aan het EK hoort ook een heel verrassende naam, Finland. Het team van Premier Leaguesensatie Teemu Pukki staat in de groep van Italië tweede met 5 punten voorsprong op nummer drie Armenië. Als de Finnen op de volgende speeldag winnen van Liechtenstein, plaatsen ze zich voor de eerste keer in hun geschiedenis voor een Europees Kampioenschap.

Voor regerend wereldkampioen Frankrijk mag het WK halen geen probleem vormen. De eerste plek in de groep wordt wel nog spannend. © Belga Image

Landen die een tandje moeten bijsteken

Voor sommige landen gaat het nog een dubbeltje op haar kant worden om er volgend jaar bij te zijn. Portugal is daar verrassend genoeg een van. Of ook weer niet, want de voorbije kwalificaties hadden de Portugezen het ook al moeilijk en konden ze zich pas in het slot verzekeren van een ticket.

De regerende Europese kampioen en winnaar van de Nations League staat in groep B tweede met 8 punten achterstand op leider Oekraïne en één punt voor Servië. De groep winnen is dus uitgesloten en het wordt nog spannend voor die tweede plek. Ze kunnen zich wel kwalificeren als ze winnen van Litouwen en Servië niet kan winnen van dwerg Luxemburg. Dat laatste zit er niet meteen aan te komen en dus zal de beslissing daar pas op de laatste speeldag vallen. Zowel Servië als Portugal zijn wel al verzekerd van een play-off ticket als ze zich niet rechtstreeks zouden kunnen plaatsen.

Zwitserland, dat België vorig jaar nog met 5-2 versloeg, is een ander land dat nog niet zeker is. Zij staan pas derde, maar wel met slechts één punt achter op de eerste twee (Ierland en Denemarken). Daar wordt het dus nog heel spannend.

In de groep van Spanje gaat de strijd om het tweede ticket tussen Zweden (15 punten) en Roemenië (14 punten). Op de volgende speeldag staat de topper tussen beide landen op het programma. De winnaar daarvan plaatst zich voor het EK.

Ingewikkelde play-offs

Kan u nog volgen? Als u dacht dat dit al ingewikkeld was, dan gaat u van uw stoel vallen bij het systeem van de play-offs. Herinnert u zich nog de Nations League van vorig jaar? Alle Europese landen werden daarin verdeeld in vier divisies. Binnen die klassen werden ze nog eens verdeeld in vier groepen. De winnaars van divisie A speelden vorige zomer al hun eindronde, die gewonnen werd door Portugal. De andere winnaars promoveerden een klasse hoger.

In maart volgt er nog een eindronde voor die andere teams, die zich niet rechtstreeks wisten te plaatsen voor het EK. Zo zullen de vier beste niet-gekwalificeerde teams uit iedere klasse het tegen elkaar opnemen in een eindronde. De winnaar van iedere eindronde plaatst zich nog voor het EK.

Als er onvoldoende teams zijn voor een eindronde, zoals het geval zal zijn in de A-divisie waar ieder land zich eigenlijk al heeft geplaatst, dan komen daar de best gerankte teams van de lagere divisie bij. Dat is dan ook een team dat net niet goed genoeg was voor haar eigen eindronde.