AC Milan heeft donderdag een optie genomen op de kwartfinales van de Europa League. De Rossoneri speelden op Old Trafford 1-1 gelijk tegen Manchester United.

Bij Milan startte Alexis Saelemaekers in de basis. Na negentien minuten kreeg hij geel. De bezoekers hadden toen al twee keer gescoord maar beide goals werden afgekeurd. Milan deed het zonder Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse vedette ontbrak door een blessure aan de adductoren tegen zijn ex-club. Hij mist volgende week vermoedelijk ook de return.

ManU kreeg in de eerste helft één enorme kans. Aanvoerder Maguire miste van dichtbij en trof de paal. Solskjaer hield tijdens de rust Martial binnen en gaf voorin een kans aan de 18-jarige Ivoriaan Amad Diallo. Het bleek een gouden wissel want de youngster opende in de 51e minuut met een knappe achterwaartse kopbal de score, na een al even fraaie assist van draaischijf Fernandes.

Milan ging na de achterstand verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Ook een goed spelende Saelemaekers toonde zich. Na 70 minuten mocht hij gaan rusten. De Rossoneri leken op een nederlaag af te steven maar in de toegevoegde tijd kopte Simon Kjaer de verdiende gelijkmaker tegen de netten. Saelemaekers en co hebben volgende week donderdag in San Siro de beste kaarten in handen om door te stoten naar de laatste acht.

Makkelijke avond voor Ajax en Villarreal

Het Schotse Rangers, dat in de vorige ronde Antwerp uitschakelde, speelde eveneens 1-1 gelijk, op het veld van Slavia Praag. De Tsjechen kwamen na zeven minuten op voorsprong langs Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht). In de 36e minuut maakte Filip Helander gelijk op assist van Ianis Hagi (ex-Genk).

Dinamo Kiev, in de zestiende finales (net) te sterk voor een B-elftal van Club Brugge, verloor thuis met 0-2 van Villarreal. Pau Torres (30.) en Raul Albiol (52.) bezorgden de Spanjaarden een uitstekende uitgangspositie voor de return.

Ook Ajax heeft zijn ticket voor de kwartfinales bijna op zak. De Amsterdammers haalden het thuis tegen het Zwitserse Young Boys met 3-0 na goals van Davy Klaassen (62.), Dusan Tadic (82.) en Brian Brobbey (90.+2).

