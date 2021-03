In de Europa League kenden Arsenal en Roma een eenvoudige avond. Voor Tottenham zit het er verrassend genoeg op. De Spurs verloren na verlengingen met 3-0 van Dinamo Zagreb.

AS Roma kwam in de return van de achtste finales bij Shakhtar Donetsk niet meer in de problemen, nadat het de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen had. Roma won met 1-2, na twee doelpunten van Mayoral. Shakhtar redde tussendoor de eer via Moraes.

Arsenal kon, na een 1-3 zege in de heenwedstrijd, de return tegen Olympiakos Piraeus met vertrouwen aanvatten. Na een doelpuntenloze eerste helft scoorde El-Arabi vroeg na de rust wel de 0-1 voor de Grieken. Echt spannend werd het evenwel nooit. Olympiakos maakte de slotfase met tien vol na een tweede geel voor verdediger Ba in de 82e minuut. Ondanks de 0-1 nederlaag bekert Arsenal dus verder.

Granada verdedigde op het veld van Molde een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De Spanjaarden moesten ervoor knokken, maar plaatsten zich ondanks een 2-1 nederlaag voor de volgende ronde. Een eigen doelpunt van Vallejo zette Molde op rozen, maar Soldado scoorde het belangrijke uitdoelpunt. In het slot klom Molde via een strafschop van Hestad naar 2-1 en boekte het zijn prestigezege.

Voor Tottenham leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht tegen Dinamo Zagreb. Pas na rust ontbonden de Kroaten hun duivels, met als exponent Mislav Orsic. De aanvaller zorgde op het uur met een heerlijke knal voor de 1-0. En zeven minuten voor tijd zette hij ook de 2-0 op het bord, waardoor er verlengd moest worden.

In de extra tijd was het opnieuw Orsic die Tottenham de genadeslag gaf. In de eerste minuut van de tweede verlenging vervolledigde hij zijn hattrick, 3-0. Bij Tottenham bleef Toby Alderweireld 90 minuten op de bank.

