FC Barcelona heeft donderdagavond zijn ticket voor de achtste finales van de Europa League veiliggesteld met een klinkende 2-4 zege op bezoek bij Napoli.

Nog voor het verstrijken van het openingskwartier hadden de Catalanen al een dubbele voorsprong beet. Jordi Alba (9.) hield eerst op aangeven van Adama Traoré het hoofd koel oog in oog met thuisdoelman Alex Meret na een bliksemsnelle tegenstoot, alvorens Frenkie de Jong (13.) niet veel later raak trof met een fraaie krul in de verste hoek. Napoli greep halverwege de eerste helft een levenslijn toen Marc-André Ter Stegen knullig in de voeten dook van Victor Osimhen en Lorenzo Insigne (23.) de toegekende strafschop feilloos omzette. Gerard Piqué (45.) trapte vlak voor het rustsignaal als een volleerde spits overhoeks binnen en bracht zo de marge opnieuw op twee doelpunten verschil.

Aubameyang (59.) knipte het licht volledig uit bij de Napolitanen met een tegenvoetse knal in de winkelhaak. Dries Mertens kwam pas een dik kwartier voor tijd van de bank wanneer het kalf al lang verdronken was. Matteo Politano (87.) milderde nog in de slotminuten.

Op hetzelfde moment moest Borussia Dortmund, met Thomas Meunier en Thorgan Hazard in de basiself, een halve stunt verwezenlijken in Glasgow nadat het vorige week zwaar met 2-4 onderuit ging tegen Rangers. Dat lukte niet: 2-2. James Tavernier (22.) vergrootte aanvankelijk de Duitse kopzorgen, maar Jude Bellingham (31.) en Donyell Malen (42.) gaven Dortmund hernieuwde hoop. Diezelfde Tavernier (57.) drukte die hoop nog voor het uur de kop in. Vitesse kwalificeerde zich dan weer voor de achtste finales in de Conference League. Zonder de geelgeschorste Loïs Openda nam het met 2-0 de maat van Rapid Wenen, waarmee het een 2-1 nederlaag uit de heenmatch ophaalde.

