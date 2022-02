FC Barcelona is donderdagavond in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Europa League niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen het Napoli van invaller Dries Mertens, die in de slotfase nog een mooie kans op de 1-2 liet liggen.

Barça komt onder Xavi, de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman, eindelijk weer wat aan voetballen toe. Een gebrek aan efficiëntie zorgde er echter voor dat de Catalanen bij de rust tegen een 0-1 achterstand aankeken. Voormalig Charleroi-aanvaller Victor Osimhen, die Dries Mertens op de bank houdt, had na een snedige tegenaanval op links al een waarschuwingsschot gelost, alvorens Piotr Zielinski de Italianen enkele minuten later in twee tijden toch op voorsprong bracht: 0-1. Voordien hadden de Napolitanen het leer aan de thuisploeg gelaten, die de steriele druk niet in genoeg kansen kon omzetten.

Na een discutabele strafschop voor handspel van Juan Jesus lukte Ferran Torres op het uur van op de stip toch de gelijkmaker voor de Catalanen. De van Manchester City overgekomen pocket is echter geen koele killer en liet in het slot nog twee goeie mogelijkheden op de 2-1 liggen. Aan de overzijde dreigde een gretig ingevallen Mertens.

Dortmund onderuit, spektakel in Rusland

Borussia Dortmund flirt met de uitschakeling na een 2-4 thuisnederlaag tegen Rangers. In het Signal Iduna Park keek de thuisploeg bij de rust al tegen een 0-2 achterstand aan. James Tavernier bracht de bezoekers na 38 minuten van op de stip 0-1 voor, na handspel van Dan-Axel Zagadou. Drie minuten later was sluipschutter Alfredo Morelos er al met de 0-2.

Na de pauze scoorde Rangers nog twee keer, via John Lundstram (49.) en een owngoal van Zagadou (54.), die niet zijn beste avond beleefde. Dankzij treffers van Jude Bellingham (51.) en Raphael Guerreiro (82.) hielden de Borussen de hoop op kwalificatie toch nog levend. Axel Witsel was bij de rust in de kleedkamer gebleven, Thorgan Hazard kwam niet van de bank en Thomas Meunier was er wegens blessure nog niet bij.

Met vijf treffers werd de eerste helft een doelpuntenkermis in Sint-Petersburg. Na iets meer dan een kwartier stond Betis al op een 0-2 voorsprong via Guido Rodriguez en Willian Jose, maar de thuisploeg vocht na twee vroege wissels terug en op het halfuur was alles te herdoen, na de aansluitingstreffer van de onvermijdelijke Artem Dzyuba en de gelijkmaker van Malcom. Andres Guardado (41.) zorgde er met 2-3 toch nog voor dat Betis met een voorsprong mocht gaan rusten. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

Sheriff Tiraspol haalde het na doelpunten van Sebastien Thill (43.) en Adama Traore verrassend met 2-0 van Sporting Braga.

Leicester wint overtuigend van Randers FC

Leicester City, zonder de geblesseerde Timothy Castagne, kreeg donderdagavond in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Conference League bezoek van het Deense Randers FC. Youri Tielemans stond wel in de basis bij The Foxes. Leicester won overtuigend met 4-1.

Ndidi maakte het openingsdoelpunt voor Leicester in de 23e minuut. In de slotfase van de eerste helft hing Hammershoy-Mistrati de bordjes weer gelijk (45.). In de tweede helft drukte de Premier League-ploeg het gaspedaal wat steviger in. Barnes bracht Leicester opnieuw op voorsprong (49.), waarna Daka (55.), op aangeven van Tielemans, en Dewsbury-Hall (74.) de score verder uitdiepten tot 4-1. Sparta Praag verloor in eigen huis met 0-1 van Partizan. De Servische bezoekers kwamen pas in de 78e minuut op voorsprong dankzij Menig, die het enige doelpunt van de partij maakte.

Celtic gaf partij aan het Noorse FK Bodo/Glimt. De Schotse topclub ging met 1-3 de boot in. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij Espejord in de 7e minuut. In de tweede helft verdubbelde Pellegrino de score op aangeven van diezelfde Espejord (55.). Celtic kwam opnieuw in de wedstrijd via een kopbaldoelpunt van Maeda (79.), maar drie minuten later trof Vetlesen raak voor de Noren en zette de 1-3 eindscore op het bord (82.). Olympique Marseille keek donderdag Qarabag in de ogen. De ploeg uit de Franse Ligue 1 won zonder veel problemen met 3-1. De Fransmannen stonden voor de rust al 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Arek Milik (41. en 44.). Qarabag kwam nog terug tot 2-1 via Kady (85.), maar Marseille stelde de overwinning veilig dankzij een doelpunt van de ingevallen Dimitri Payet in de toegevoegde tijd (90.+2).

Pape Gueye (L) van Marseille en Kevin Medina (R) van Qarabag © AFP

Leipzig knokt zich naar een gelijkspel tegen Real Sociedad

De heenwedstrijd van de tussenronde in de Europa League tussen RB Leipzig en Real Sociedad is donderdagavond op een 2-2 gelijkspel geëindigd.

Met dat resultaat mocht vooral de thuisploeg, voor de winteronderbreking nog tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, tevreden zijn. De Duitsers kwamen immers twee keer op achterstand. Robin Le Normand opende na acht minuten reeds de score voor de bezoekers, die zonder de geblesseerde Adnan Januzaj vanuit het Baskenland waren afgezakt.

Kwelduivel Christopher Nkunku bracht de bordjes na een halfuur in evenwicht. Na de pauze volgden er nog twee strafschopdoelpunten. Na dom handspel in de zestien zorgde Spaans international Mikel Oyarzabal na 64 minuten voor de 1-2, acht minuten voor het einde scoorde de ingevallen Emil Forsberg van op de stip de gelijkmaker.

FC Porto kon wel winnen in eigen huis, al, was dat zonder veel overschot tegen Lazio: 2-1. Toni Martinez (37., 49.) nam in het Drakenstadion beide doelpunten voor de thuisploeg voor zijn rekening, Mattia Zaccagni (23.) hield met een treffer de Romeinse hoop levend.

In het duel tussen Europa League-specialist FC Sevilla en Dinamo Zagreb stond de eindstand bij de rust reeds op het bord: 3-1. Oudgediende Ivan Rakitic opende na 13 minuten van op de stip de score, Orsic scoorde met de rust in zicht tegen. Lucas Ocampos en de van ManU gehuurde Anthony Martial zorgden echter nog voor de 3-1. In Bergamo wist Atalanta een 0-1 achterstand tegen het Griekse Olympiakos nog om te buigen in een 2-1 zege. Tiquinho Soares zorgde op het kwartier voor de Griekse 0-1, Berat Djimsiti zorgde met twee doelpunten (61. en 63.) nog voor een thuiszege.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.

