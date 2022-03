In de Europa League heeft Barcelona een achterstand omgebogen in een zege tegen Galatasaray. Voor Philippe Clement wordt het stilaan spannend nadat Monaco werd uitgeschakeld door Braga.

Coach Philippe Clement geraakte thuis met Monaco niet voorbij Braga. Abel Ruiz prikte al in de 20e minuut de doodsteek tegen de netten (0-1). Axel Disasi maakte pas in het slot gelijk, maar dat bracht niets op. De heenwedstrijd hadden de Monegasken immers verloren met 2-0. De positie van Clement, die Eliot Matazo 90 minuten op de bank hield, staat wankel in het mondaine prinsdom.

Barcelona bleef thuis steken op 0-0, en moest dus in Istanboel alles uit de kast halen om Galatasaray uit de kwartfinales te houden. Toch kwam het sterrenelftal van Barcelona op achterstand via Marcão Teixeira (29.). Het grote talent Pedri (38.) en Pierre-Emerick Aubameyang (51.) hielpen coach Xavi weer op het rechte pad (1-2). Ozturk bleef bij Galatasaray op de bank. Barcelona lost dus de verwachtingen in en blijft de grootste kandidaat op eindwinst.

In Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo werd donderdag pas in de slotminuten gescoord (0-1). Jeremie Boga verzekerde de kwalificatie voor Atalanta (92.). In de heenwedstrijd was Oekraïner Malinevski (ex-Genk) nog nog heer en meester bij Atalanta met twee assists en een doelpunt. Al was het verschil met Leverkusen ook toen niet groot (3-2).

De Rangers kwalificeerden zich voor de volgende ronde ondanks een 2-1 nederlaag in de terugwedstrijd op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De Schotten hadden het verschil al gemaakt in de heenwedstrijd (3-0). Mirko Ivanic bracht nog even hoop voor de Serviërs (11.), maar Ryan Kent bracht de stand in de tweede helft weer gelijk (57. 1-1). Een penaltydoelpunt van Ben El Fardou (92.) besliste de wedstrijd, maar de kwalifcatie was toen al zeker.

Lyon, met Denayer op de bank, speelde donderdag 1-1 gelijk tegen FC Porto in zijn terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League. Dat volstond na de 0-1 zege van vorige week in Porto. Moussa Dembélé bracht de Fransen op voorsprong (14.). Pepe zorgde snel voor de gelijkmaker (28.).

Sevilla, de Spaanse recordwinnaar van de Europe League (vijf keer), verloor donderdag de topper tegen West Ham. Het lukte West Ham in de 40e minuut om de 1-0 achterstand van de heenwedstrijd goed te maken, via de Tsjech TomᨠSoucek. De Oekraïner Andriy Yarmolenko, die emotionele weken kent gezien de situatie in zijn thuisland, maakte de winnende treffer in de verlengingen.

Ook Frankfurt had verlengingen nodig voor een 1-1 gelijkspel tegen Real Betis. De Duitsers hadden de heenwedstrijd met 1-2 gewonnen op verplaatsing in Spanje. Real Betis maakte donderdag echter net voor de reguliere tijd een doelpunt, waardoor ze naar de verlengingen konden, via Borja Iglesias. Martin Hinteregger bevrijdde de Duitsers met een doelpunt in de 122e minuut.

Coach Philippe Clement geraakte thuis met Monaco niet voorbij Braga. Abel Ruiz prikte al in de 20e minuut de doodsteek tegen de netten (0-1). Axel Disasi maakte pas in het slot gelijk, maar dat bracht niets op. De heenwedstrijd hadden de Monegasken immers verloren met 2-0. De positie van Clement, die Eliot Matazo 90 minuten op de bank hield, staat wankel in het mondaine prinsdom. Barcelona bleef thuis steken op 0-0, en moest dus in Istanboel alles uit de kast halen om Galatasaray uit de kwartfinales te houden. Toch kwam het sterrenelftal van Barcelona op achterstand via Marcão Teixeira (29.). Het grote talent Pedri (38.) en Pierre-Emerick Aubameyang (51.) hielpen coach Xavi weer op het rechte pad (1-2). Ozturk bleef bij Galatasaray op de bank. Barcelona lost dus de verwachtingen in en blijft de grootste kandidaat op eindwinst. In Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo werd donderdag pas in de slotminuten gescoord (0-1). Jeremie Boga verzekerde de kwalificatie voor Atalanta (92.). In de heenwedstrijd was Oekraïner Malinevski (ex-Genk) nog nog heer en meester bij Atalanta met twee assists en een doelpunt. Al was het verschil met Leverkusen ook toen niet groot (3-2). De Rangers kwalificeerden zich voor de volgende ronde ondanks een 2-1 nederlaag in de terugwedstrijd op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De Schotten hadden het verschil al gemaakt in de heenwedstrijd (3-0). Mirko Ivanic bracht nog even hoop voor de Serviërs (11.), maar Ryan Kent bracht de stand in de tweede helft weer gelijk (57. 1-1). Een penaltydoelpunt van Ben El Fardou (92.) besliste de wedstrijd, maar de kwalifcatie was toen al zeker.Lyon, met Denayer op de bank, speelde donderdag 1-1 gelijk tegen FC Porto in zijn terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League. Dat volstond na de 0-1 zege van vorige week in Porto. Moussa Dembélé bracht de Fransen op voorsprong (14.). Pepe zorgde snel voor de gelijkmaker (28.).Sevilla, de Spaanse recordwinnaar van de Europe League (vijf keer), verloor donderdag de topper tegen West Ham. Het lukte West Ham in de 40e minuut om de 1-0 achterstand van de heenwedstrijd goed te maken, via de Tsjech TomᨠSoucek. De Oekraïner Andriy Yarmolenko, die emotionele weken kent gezien de situatie in zijn thuisland, maakte de winnende treffer in de verlengingen.Ook Frankfurt had verlengingen nodig voor een 1-1 gelijkspel tegen Real Betis. De Duitsers hadden de heenwedstrijd met 1-2 gewonnen op verplaatsing in Spanje. Real Betis maakte donderdag echter net voor de reguliere tijd een doelpunt, waardoor ze naar de verlengingen konden, via Borja Iglesias. Martin Hinteregger bevrijdde de Duitsers met een doelpunt in de 122e minuut.