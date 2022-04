Frankfurt heeft FC Barcelona verrassend op een 1-1 gelijkspel gehouden in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League. Op het einde overleefden de Duitsers zelfs nog bijna een kwartier met een man minder.

Ansgar Knauff (48.) zette Frankfurt meteen na rust verrassend op voorsprong met een heerlijke volley, maar Barcelona had nog een antwoord in petto. Middenin de tweede helft maakte Ferran Torres (66.) op aangeven van Frenkie de Jong gelijk na een geweldig uitgespeelde aanval met indrukwekkend combinatiespel. Verder dan een gelijkspelletje geraakte Barça niet meer. Tuta (78.) werd nog uitgesloten met een tweede gele kaart, maar de bezoekers wisten de manmeersituatie niet uit te buiten.

Lyon, waar Jason Denayer aan zijn terugkeer werkt na een enkelblessure en op de bank begon en helemaal op het einde inviel, speelde 1-1 gelijk bij West Ham. De Londenaars leken op slag van rust een slechte zaak te doen toen Aaron Cresswell rood pakte, maar kort na de pauze zette Jarrod Bowen (52.) West Ham wel op voorsprong. Tanguy Ndombele (66.) maakte middenin de tweede helft nog gelijk. Braga won met 1-0 van het Schotse Rangers. Abel Ruiz (40.) maakte kort voor de rust het enige doelpunt van de partij in het voordeel van de Portugezen. De terugwedstrijden volgen komende donderdag 14 april.

