AA Gent heeft donderdagavond in de eigen Ghelamco Arena zijn heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League gewonnen. De Buffalo's haalden het na een moeilijke match met 2-1 van een stug Rijeka. Antwerp heeft donderdag 1-1 gelijkgespeeld bij het Nederlandse AZ.

De partij in Gent startte allerminst opwindend voor de supporters. AA Gent maakte zich van in de beginfase meester over het balbezit, maar kon daar nauwelijks gevaar mee creëren. Rijeka-coach Igor Biscan had een afweergordel van vijf verdedigers geïnstalleerd, die voortdurend alle controle behield.

Voorbij het halfuur stak Gent steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. Een schotje van Lustig ging naast, David vond alleen voor Rijeka-doelman Prskalo geen medemaat. Na 36 minuten trapte Yaremchuk de grootste Gentse kans onbesuisd over. Rijeka was al die tijd nergens, de Kroaten hadden niet de minste aanvallende intenties en spitsen Colak en Acosty stonden voortdurend op een eiland.

De verbazing was dan ook groot toen Halilovic na veertig minuten de eerste bezoekende kans meteen loeihard voorbij Kaminski trapte, 0-1. Gent reageerde nog voor rust met schoten van Yaremchuk en Dejaegere, maar beide pogingen gingen naast.

De tweede helft begon veelbelovend voor de Buffalo's met kopbalmogelijkheden voor David en Depoitre. De Gentse druk bleef aanhouden en na 57 minuten stond het opnieuw gelijk. Depoitre liep een voorzet van spitsbroeder Yaremchuk aan de tweede paal tegen de netten, 1-1.

De spelers van Rijeka beseften dat ze voor een moeilijk laatste halfuur stonden en begonnen nu slag om slinger tijd te rekken. Het mocht echter niet baten. Gent voetbalde weer met vertrouwen en opnieuw Depoitre zette de thuisploeg met een rake kopbal op voorsprong, 2-1. Gent kreeg nu kans op kans, maar vluchtschoten van Lustig en Depoitre en een kopbal van Yaremchuk misten allen doel. De derde treffer viel niet en een echt slotoffensief bleef ook uit. Met 2-1 wacht Gent volgende week donderdag in Kroatië een geladen terugwedstrijd.

Antwerp speelt gelijk na rode kaart

In Enschede, waar AZ speelde in verband met de instorting van een deel van het eigen stadion, was de openingsfase meteen opwindend. Na een mooie, door Rafaelov opgezette aanval kreeg Mbokani al in de tweede minuut een aardige kans, maar de bal was met zijn borst net te moeilijk te controleren.

Aan de overkant moest Bolat met zijn knie een schot van Boadu wegduwen. Op een corner was Juklerod even later gevaarlijk met een staalhard schot van ver, AZ-keeper Bizot redde met de vuisten. Middenin de eerste helft kon alleen het been van Batubinsika een Nederlands doelpunt vermijden na een dribbel van Stengs.

Op het moment dat AZ de bovenhand had genomen, kwam het doelpunt van de bezoekers uit de lucht gevallen. In een warrige fase kopte Mbokani door naar Batubinsika, die vrijstond aan de tweede paal en de 0-1 binnen mocht schuiven.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Antwerp ei zo na zijn voorsprong. Buta en Rafaelov tikten de Nederlanders tureluurs op de rechterflank, het schot van Rafaelov strandde op de paal. Daarna nam AZ weer even over en moest Bolat zich opnieuw reppen om de gelijkmaker te voorkomen.

Toen Aurelio Buta een kwartier voor tijd naar de kant moest met zijn tweede gele kaart en Antwerp met zijn tienen verder moest, werd het helemaal spannend. In zijn slotoffensief trok AZ een gelijkspel over de streep. Idrissi liep De Laet naar huis en bediende Boadu (83.), die de 1-1 tegen de netten duwde en zijn bewaker Arslanagic te snel af was. De terugwedstrijd volgt volgende week donderdag 29 augustus, de winnaar speelt de poulefase van de Europa League.