Rangers kan woensdagavond in de finale van de Europa League zijn eerste Europese trofee ooit winnen, terwijl het enkele seizoenen geleden nog in vierde klasse vertoefde. Bij de Schotten zitten ook drie oude bekenden uit de Jupiler Pro League met Kemar Roofe, Ianis Hagi en Fashion Sakala. Hoe gaat het nog met hen?

The Roofe is on fire

...

The Roofe is on fireAls hij in augustus 2019 aankomt in het Astridpark, wordt Kemar Roofe haast als redder onthaald. Sinds de terugkeer van Vincent Kompany naar Neerpede, zocht paars-wit al naar een spits met het profiel van een valse 9 en een neus voor goals. Pieter Gerkens moest in de eerste wedstrijden nog op die positie opdraven, terwijl Isaac Kiese Thelin wegkwijnde op de bank of zelfs de tribune. Het seizoen daarvoor speelde Roofe nog een sterk seizoen bij Leeds, toen al onder de leiding van Marcelo Bielsa. In een heel jaar kwam hij aan 15 goals in 34 duels. Ondanks een enkelblessure neemt Anderlecht het risico om hem voor 6 miljoen euro naar Brussel te halen. Zijn eerste seizoen begint en eindigt met een blessure, maar tussendoor is hij wel van grote waarde en heeft hij een goeie connectie met Nacer Chadli. Maar terwijl iedereen verwachtte dat hij het seizoen erop nog steeds bij Anderlecht zou blijven, koos de Jamaicaan in de zomer voor een avontuur bij Rangers in Schotland, waar paars-wit nog 5 miljoen euro voor kreeg. Na 16 wedstrijden, 7 goals en 3 assists zat zijn Belgisch avontuur er alweer op.In Glasgow kreeg Roofe snel het vertrouwen van coach Steven Gerrard en opende hij zijn rekening al op de vijfde speeldag, vooraleer een nieuwe blessure hem opnieuw aan de kant hield in oktober. Daarna ontploft Roofe in Schotland: de Jamaicaanse spits scoorde maar liefst 8 keer in de volgende 9 wedstrijden. Vooral in Europa werkte hij zich in geen tijd in de harten van de supporters, denk bijvoorbeeld maar aan de wereldgoal die hij in de Europa League maakte tegen Standard. Zijn rol was die van schaduwspits achter Jermaine Defoe of Alfredo Morelos. Maar opnieuw slaat een blessure toe. Zijn seizoen zat er zo goed als op en Roofe scoorde geen enkele keer meer.Dit seizoen zette Roofe zijn opmars verder, ondanks opnieuw enkele blessures, met 10 goals in 21 wedstrijden. Niet enkel op het veld scoorde hij. Na zijn hattrick tegen Saint Mirren midden april, verlootte hij zijn shirtje voor de daklozen in Glasgow met het resultaat van 5.000 euro. Roofe surfte mee op het succes van de club helemaal tot in de finale van de Europa League, maar opnieuw gooide een blessure roet in het eten. Het is namelijk nog onbekend of de Jamaicaan woensdagavond in actie zal komen voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, ook al is hij wel mee het vliegtuig opgestapt richting Zuid-Spanje. Wisselvallige RoemeenBij zijn aankomst in 2019, als zoon van legende Gheorghe Hagi, was de jonge Hagi een van de namen die het nieuwe Genk na de titel moet opbouwen. Maar al na zes maanden (14 wedstrijden, 3 goals en 4 assists) was het Belgische avontuur van de Roemeen afgelopen, wanneer hij werd uitgeleend aan Rangers. Daar overtuigde hij Gerrard die de club dan weer zover krijgt om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro te lichten in de zomer, ondanks slechts 500 gespeelde minuten in zeven wedstrijden en slechts één assist in de Schotse competitie. Het moet gezegd worden dat hij vooral door zijn twee goals tegen Braga in de Europa League Gerrard op andere gedachten wist te brengen. Een geslaagd optreden dat veel zei over zijn kwaliteiten en wat hij kon bijbrengen aan de Schotse reus. Vorig seizoen werd de Roemeen veel belangrijker in de basiself van Stevie G en sloot hij een succesvol seizoen af ​​met 37 competitieduels, 6 goals en 9 assists. Op het Europese toneel was hij echter minder beslissend met slechts één assist in de heenwedstrijd van de 1/8e finale van de Europa League, tegen Sparta Praag.Dit seizoen wou Hagi verder gaan op dat elan, maar dat liep even anders. Door een covidbesmetting was hij een tijdje buiten strijd en nog aan het einde van de zomer deden er al geruchten over een vertrek de ronde. Bij AS Roma meldde SkySports zelfs een principeovereenkomst tussen beide partijen voor een bedrag van 20 miljoen euro. Hagi bleef alsnog maar in januari volgde een zware blessure aan de kruisbanden, waardoor hij sindsdien geen minuut meer speelde. Voor de finale van de Europa League raakte hij echter wel fit, maar kan hij zich nu ook op de belangrijke momenten tonen? Old Firm als kantelmomentIn juli 2018 landde de volledig onbekende Zambiaan vanuit het reserveteam van Spartak Moskou op de Belgische kust. Het zou uiteindelijk een mooie zet blijken te zijn voor de Kustboys wanneer ze hem vorige zomer voor maar liefst 4 miljoen verkochten aan Rangers. De Zambiaanse spits mocht Alexander Blessin zeker bedanken voor het optimaal benutten van zijn potentieel.Op basis van zijn 31 prestaties en 10 assists in 102 optredens in het KVO-truitje (en vooral 13 van de 28 duels van het seizoen 2020/21), belandde Sakala in Glasgow in de rol van supersub vooraleer hij uiteindelijk kon profiteren van de blessures van zijn concurrenten om zich te tonen voor de club. In de competitie scoorde uiteindelijk hij 9 doelpunten in 1466 speelminuten, een goeie prestatie, al was het vooral dankzij zijn prestatie in The Old Firm - de derby tussen Celtic en Rangers - dat hij definitief de harten van de fans wist te veroveren. Op 1 mei had zijn goal met links in de 67e minuut een aandeel in de zege van Rangers op het veld van Celtic.Van Bronckhort plaatst de Zambiaanse dit seizoen vooral op de rechterflank door de afwezigheid van Roofe en Hagi. Blessures zouden hem een ​​kans moeten geven om aan de finale van woensdagavond te beginnen, ook al kon hij zich in de Europa League nog niet al te veel laten zien. Dit seizoen kwam hij pas in 20% van de Europese wedstrijden van de Schotse club aan de aftrap, zonder een goal te maken. Geen mooiere gelegenheid om die rekening te openen.