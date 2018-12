Europa League: KRC Genk loot Slavia Praag, Club Brugge treft RB Salzburg

Slavia Praag is op papier geen onhaalbare tegenstander voor Genk. De Limburgers waren als groepswinnaar reekshoofd bij de loting en hadden dus een beschermde status. Slavia werd tweede in groep C, na Zenit Sint-Petersburg en voor Kopenhagen en Bordeaux. In de Tsjechische competitie staat de regerende bekerwinnaar momenteel aan de leiding, net als Genk in de Jupiler Pro League.

Club Brugge treft met RB Salzburg een lastigere tegenstander. De Oostenrijkse competitieleider pakte 18 op 18 in een groep met nog Celtic, RB Leipzig en Rosenborg. Meer nog, de Oostenrijkers zijn dit seizoen nog ongeslagen. In de Oostenrijkse competitie lieten ze dit seizoen vijftien zeges, drie draws en geen enkele nederlaag optekenen. Vorig seizoen sneuvelden ze pas in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Marseille.

Sterspelers in het elftal zijn de twee jonge Malinese middenvelders Diadie Samassékou en Amadou Haidara, die al op de radar van heel wat topclubs staan. De Israëliër Moanes Dabbour is dan weer een echte sluipschutter.

De heenwedstrijden worden op 14 februari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Racing Genk mag als reekshoofd eerst op verplaatsing spelen, Club werkt zijn heenwedstrijd thuis af.

Genk en Club Brugge waren de enige Belgische ploegen die de trommel ingingen. Standard sneuvelde op de slotspeeldag van de EL-groepsfase en Anderlecht was al langer zeker van de uitschakeling. AA Gent geraakte in de zomer niet voorbije de voorrondes.

Alle zestiende finales Viktoria Plzen (Tsj) - Dinamo Zagreb (Kro) Club Brugge (Bel) - Salzburg (Oos) Rapid Wenen (Oos) - Inter Milaan (Ita) Slavia Praag (Tsj) - KRC Genk (Bel) Krasnodar (Rus) - Leverkusen (Dui) Zürich (Zwi) - Napoli (Ita) Malmö (Zwe) - Chelsea (Eng) Shakhtar Donetsk (Oek) - Eintracht Frankfurt (Dui) Celtic (Sch) - Valencia (Spa) Rennes (Fra) - Betis (Spa) Olympiakos (Gri) - Dynamo Kiev (Oek) Lazio (Ita) - FC Sevilla (Spa) Fenerbahçe (Tur) - Zenit Sint-Petersburg (Rus) Sporting (Por) - Villarreal (Spa) BATE Borisov (WRu) - Arsenal (Eng) Galatasaray (Tur) - Benfica (Por)

Champions League

In de achtste finales van de Champions League is Atletico Madrid tegen Juventus de meest in het oog springende affiche. Regerend Europees kampioen Real Madrid neemt het op tegen Ajax, verliezend finalist Liverpool geeft Bayern München partij. De andere duels zijn Schalke 04 - Manchester City, Manchester United - Paris Saint-Germain, Tottenham - Borussia Dortmund, Lyon - FC Barcelona en AS Roma - FC Porto.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 12, 13, 19 en 20 februari. De returns vinden plaats op 5,6,12 en 13 maart.