Leipzig heeft donderdag de heenwedstrijd van de halve finales van de Europa League met 1-0 gewonnen van Rangers na een laat doelpunt. Frankfurt haalde het met 1-2 bij West Ham.

Lange tijd leek Leipzig-Rangers op een brilscore af te stevenen, maar vijf minuten voor tijd trok Angelino de overwinning nog over de streep voor de Duitsers.

In Londen duurde het veel minder lang voor de wedstrijd werd opengebroken. Ansgar Knauff (1.) opende al in de eerste minuut de score in het voordeel van de Duitsers. Michail Antonio (21.) maakte nog ruim voor de rust gelijk voor West Ham, maar in het begin van de tweede helft schonk Daichi Kamada (54.) Frankfurt de zege.

De returns worden volgende week donderdag gespeeld.

