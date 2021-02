Europa League: Man. United - AC Milan is topaffiche in achtste finales

AC Milan, de ploeg van Alexis Saelemaekers, neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen Manchester United. Het is de topaffiche van de loting vrijdag in het Zwitserse Nyon.

Het AC Milan van Zlatan Ibrahimovic en Rode Duivel Alexis Saelemaekers treft het Manchester United van Bruno Fernandes in de EL. © GETTY

Voor Zlatan Ibrahimovic, de steraanvaller van Milan, wordt het een weerzien met de club waarvoor hij speelde tussen 2016 en 2018. Toby Alderweireld werd met het Engelse Tottenham gekoppeld aan het Kroatische Dinamo Zagreb. Het Oekraïense Dinamo Kiev, dat donderdagavond Club Brugge uitschakelde, staat tegenover het Spaanse Villarreal. De Schotse Rangers, de boeman van Antwerp, komt het terrein op tegen het Tsjechische Slavia Praag. De vier andere achtste finales zijn Ajax-Young Boys, Roma-Sjachtar Donetsk, Olympiacos-Arsenal en Granada-Molde. De heenwedstrijden worden op 11 maart gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Lees ook: 'Geen steen naar Antwerp en Club Brugge, het zijn de andere Belgische clubs die faalden'