In de Europa League kenden Arsenal en Roma een eenvoudige avond. Ook Man U, Ajax, Villarreal en Slavia Praag zijn door. Voor Tottenham zit het er verrassend genoeg op. De Spurs verloren na verlengingen met 3-0 van Dinamo Zagreb.

AS Roma kwam in de return van de achtste finales bij Shakhtar Donetsk niet meer in de problemen, nadat het de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen had. Roma won met 1-2, na twee doelpunten van Mayoral. Shakhtar redde tussendoor de eer via Moraes.

Arsenal kon, na een 1-3 zege in de heenwedstrijd, de return tegen Olympiakos Piraeus met vertrouwen aanvatten. Na een doelpuntenloze eerste helft scoorde El-Arabi vroeg na de rust wel de 0-1 voor de Grieken. Echt spannend werd het evenwel nooit. Olympiakos maakte de slotfase met tien vol na een tweede geel voor verdediger Ba in de 82e minuut. Ondanks de 0-1 nederlaag bekert Arsenal dus verder.

Granada verdedigde op het veld van Molde een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De Spanjaarden moesten ervoor knokken, maar plaatsten zich ondanks een 2-1 nederlaag voor de volgende ronde. Een eigen doelpunt van Vallejo zette Molde op rozen, maar Soldado scoorde het belangrijke uitdoelpunt. In het slot klom Molde via een strafschop van Hestad naar 2-1 en boekte het zijn prestigezege.

Tottenham uitgeschakeld, Manchester United door

Voor Tottenham leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht tegen Dinamo Zagreb. Pas na rust ontbonden de Kroaten hun duivels, met als exponent Mislav Orsic. De aanvaller zorgde op het uur met een heerlijke knal voor de 1-0. En zeven minuten voor tijd zette hij ook de 2-0 op het bord, waardoor er verlengd moest worden.

In de extra tijd was het opnieuw Orsic die Tottenham de genadeslag gaf. In de eerste minuut van de tweede verlenging vervolledigde hij zijn hattrick, 3-0. Bij Tottenham bleef Toby Alderweireld 90 minuten op de bank.

Manchester United heeft zich donderdag in de clash tegen AC Milan kunnen plaatsten voor de kwartfinales van de Europa League. De Mancunians wonnen met 0-1 San Siro. De heenwedstrijd eindigde vorige week op 1-1.

Invaller Paul Pogba (50.) maakte het enige doelpunt van de avond na een scrimmage in de zestien. Bij Milan kopte Zlatan Ibrahimovic, terug uit blessure en eveneens invaller, sterk maar doelman Henderson hield zijn netten schoon. Alexis Saelemaekers liet zich eveneens opmerken met een goed schot. Hij speelde de hele wedstrijd.

Ajax won met 0-2 van Young Boys dankzij doelpunten van David Neres (21.) en penalty van Dusan Tadic (50.). Met ook een ruime overwinning in de heenwedstrijd (3-0) is Ajax een van de favorieten voor eindwinst.

Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag trokken de Tsjechen aan het langste eind in de terugwedstrijd (0-2). Peter Olayinka (14., ex-Gent en Zulte Waregem) en Nicolas Stanciu (74., ex-Anderlecht) maakten de doelpunten. Zo liggen de Rangers, die in de vorige rondes sterker waren dan Standard en Antwerp, uit Europa.

Villarreal tot slot plaatste zich met een 2-0 overwinning ten koste van Dinamo Kiev. Twee doelpunten van de Spaanse spits Gerard Moreno (14. en 37.) legden de wedstrijd in een definitieve plooi. De heenwedstrijd werd door de 'submarino amarillo' met dezelfde score gewonnen. Dinamo Kiev schakelde in de vorige ronde een noodploeg van Club Brugge uit.

